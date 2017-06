Elena Merisoreanu, apropiata de familia regretatei artiste, a vorbit, in exclusivitate pentru WOWbiz, despre aceasta controversa.

"Nu imi face placere sa vorebsc despre asta. Cat a fost de trista pieredrea Ilenei Ciuculete, atat de bucuroasa am fost cand am vazut relatia dintre Cornel Gales si copiii Ilenei. Tot timpul spunea ca vrea sa se ocupe de ei, sa le faca videoclip, sa le scoata CD-uri, si chiar a facut asta. M-a impresionat si mormantul ei, cat de aranajat l-a facut. Omul asta chiar a iubit-o.

Ce avere atata de mare? Nu e o avere atat de mare, fabuloasa. A fost o perioada in care poaten u a castigat atat de mult. A fost si post, a fost si iarna, a fost si boala. Cred ca si-ar fi cumparat o casa din toti banii cheltuiti la acea clinica particulara. Imi pare tare rau si sper sa ajunga la o intelegere, sa le lumineze mintea. Ea se rostogoleste in mormant, daca stau sa ma gandesc. Nici bine nu s-a racit pamantul si se intampla asta.

Ei au vrut demult sa vanda casa. Au spus ca e prea mare, cheltuielile sunt prea mari. Dupa ce ea a decedat, el nu a mai vrut sa o ia, a spus ca e prea mare pentru el si si-a luat un apartament de doua camere", a spus Elena Marisoreanu.

Cantareata de muzica populara a fost devastata la auzul vestii ca Ileana Ciuculete a murit si a fost nelipsita de la funeraliile artistei, dar si de la parastasele care au urmat. Elena Merisoreanu a mai dezvaluit si momentele mai dificile, din punct de vedere financiar, prin care Ileana Ciuculete trecuse, cu putin timp inainte de moartea ei.

"Eu eram plecata de tara si cand am auzit de ea am simtit ca paralizez. Cu o luna in urma noi cantam, ne vedeam la emisiuni. A murit cu atata demnitate. A pastrat acest secret al ei si nu il vom afla niciodata. Am auzit ca a avut costume de 50.000 de euro Hai sa fim seriosi. La parastas a dat la toata lumea, a dat rochii, a dat pantofi, a dat ii. Noi care am fost atat de apropiata nu am primit nimic. Sa nu vorbim ca a avut kilograme de aur. N-a avut. Stiu ca acum doi ani mi-a spus "Lenuta, mai vand din aur ca am niste datorii. Da-l incolo de aur ca mie imi plac gablonturile. Imi pastrez strictul necesar". Au avut datorii, au avut problemele lor, ca toata lumea.

Eu am fost la parastasul de 40 de zile. S-a dat mancare ca la nunta. Draga Mugurel, Cristi si Auras, ati stat langa mine. A fost atata mancare. Intr-devar, s-ar putea sa fi dat cand au fost Mosii de Vara, s-au dat pachete si s-a impartit. Si eu am dat coliva la mormant si am dat de pomana".

Elena Merisoreanu i-a luat apararea lui Cornel Gales in tot acest scandal de familie si, in acelasi timp, si-a aratat dorinta de a-i vedea pe toti impacati.

"Cornel a fost impresarul ei, s-a ocupat de imaginea ei. Pe unde se ducea, era langa ea. Are si el meritul lui.

Eu care am atatea piese, vreau sa va spun un lucru. Nu stiu daca am primit vreodata mai mult de 1000 de euro. Intr-adevar, s-au aruncat vorbe grele. Pacat, Dumnezeu sa o ierte, nu am cuvinte. Ii respect si pe copii si pe Cornel si pe maicuta batrana. Cel mai bine ar fi sa se incerce amiabil. Dumnezeu sa o ierte si sa o odihneasca. Te iubim si nu o sa te iertam niciodata", a mai spus artista la WOWbiz.