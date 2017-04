Ilie Nastase are probleme de SANATATE! A ajuns de URGENTA la o clinica din Germania

ilie nastase

lie Nastase a marturisit ca are probleme de sanatate, motiv pentru care a fost nevoit sa ia masuri imediat. Fostul tenismen a dezvaluit ca a ajuns chiar si la un spital in Germania, unde medicii i-au confirmat diagnosticul pus in Romania. Necazurile par ca se tin lant de Ilie Nastase si Brigitte! Daca bruneta a plecat in Turcia pentru a-si opera nasul, se pare ca nici starea de sanatate a sotului ei nu e deloc buna.

Fostul tenismen a dezvaluit ca are probleme cu ficatul, motiv pentru care a ajuns chiar si la un spital din Germania. Din pacate, medicii de acolo nu au facut decat sa-i confirme diagnosticul pus acasa.

Fostul tenismen a marturisit ca deja a trecut la regim, iar rezultatele nu au intarziat sa apara: ”Nu mai mananc de vreo doua luni carne, nu am voie bauturi alcoolice, grasimi si paine. Mananc doar peste, legume, mai fac sport. Am slabit 4 kilograme. Am vreo 85, insa trebuie sa ajung la 80 kg, asa mi s-a recomandat”, ne-a mai spus fostul rege al sportului alb.