Imagini CONTROVERSATE cu Oana Lis, pe plaja! Internautii au ramas ULUITI - FOTO

Oana Lis este gurmanda si nu se poate abtine sa nu se rasfete cu preparate care mai de care mai gustoase, motiv pentru care de multe ori a fost criticata pentru kilogramele in plus.

Daca in urma cu un an de zile, cand a fost surprins la malul marii, in costum de baie, Oana Lis a fost tinta multor replici taioase, acum, aceasta a reusit sa atraga toate privirile, intrucat a imbracat un kimono deosebit.

„Haideti mai la plaja! Nici Guvernul nu munceste azi!!!”, a scris Oana pe pagina ei de Facebook.

Evident, fanii s-au aratat impresionati de look-ul vedetei, insa multi au criticat-o spunand ca poarta pijama ori halat.

sursa: WOWBiz