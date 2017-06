Imagini fabuloase de la cel mai important maraton caritabil din zona Moldovei - FOTO, VIDEO

Sambata, 10 iunie 2017, a avut loc prima editie a maratonului Blessing Hearts.

Concursul Maratonul Blessing Hearts este un proiect aflat la prima editie, organizat de echipa de alergatori a Asociatiei Blessing Hearts by Ana Crudu.

"Ieri a fost #MaratonBlessingHearts, un eveniment muncit luni de zile impreuna cu o echipa de oameni cu suflet mare si frumos! M-am bucurat sa vad alaturi de mine inimile binecuvantate! Nu am fost in cea mai buna forma fizica, dar mi-a ras de bucurie sufletul si asta e cel mai important! Va multumesc tuturor celor care m-ati sustinut in nebunia mea de a duce la bun sfarsit acest eveniment! Va iubesc pe toti!", a scris Ana Crudu pe o retea de socializare.

Proiectul urmareste scoaterea din anonimat a unei zone pitoresti din jurul Iasului, Tomesti, si punerea acesteia pe harta celor mai importante competitii de trail din zona Moldovei istorice, si, de ce nu, chiar din tara.

Maratonul Blessing Hearts este un proiect caritabil conceput de Asociatia Blessing Hearts cu scop umanitar, sportiv si social, menit sa contribuie la protejarea naturii si promovarea judetului Iasi.

Proba de maraton a fost castigata de Adrian Irimiea, din Iasi, un alergator cu experienta de alergare montana si de plat, atat in concursuri nationale, cat si internationale - felicitari!

sursa foto: Ana Crudu