Imagini nedifuzate cu Cristian Boureanu in sectia de politie! Ce facea pentru a se calma - FOTO

Cristian Boureanu2

La aproape o saptamana de la scandalul care a incendiat presa mondena au aparut imagini care nu au mai fost difuzate pana acum cu fostul politician, dupa ce ar fi fost batut de politistul pe care l-a lovit. In inregistrare, Cristian Boureanu face yoga pentru a reusi sa se calmeze si sa faca fata incidentului violent in care a fost prins.

Spynews.ro a intrat in posesia filmuletului care a fost facut in sectia de politie, la scurt timp dupa altercatia care a avut loc intre fostul deputat si unul dintre politistii care l-au oprit pe soferul sau in trafic.