Iesenii care au fost prezenti in acest weekend la festivalul Rocanotherworld au avut parte de momente unice si distractie la maximum. De la partia de ski de pe Sararie, dar si de la Ciric, a rasunat muzica unor artisti precum DJ SET, Sun Boulevard, Lucia, Second Wave, Quantum Drive, Roadkillsoda, Implant pentru Refuz, Baba Dochia, Pinholes, The Mono Jacks, Subcarpati, Firma, Cred ca sunt extraterestru, Pinholes, Luna Amara, Soundopamine, Fine It's Pink, The Kryptonite Sparks, Byron sau Quantum Drive, lista fiind mai lunga.

Festivalul a fost un succes total, iar organizatorii s-au simtit mandri ca au reusit sa adune atat de multa lume la un eveniment de o asemenea anvergura. Totul a fost organizat in memoria ieseanului Ioan Dan Niculescu (Roca), decedat anul trecut in urma unui accident grav de masina. Prietenii, dar si colaboratorii acestuia, au decis ca in fiecare an sa organizeze un eveniment care sa aduca aminte de latura creativa a lui Ionut. Organizatorii au precizat ca acest festival nu este o afacere si ca asa se intentioneaza sa ramana pe viitor. Tot profitul evenimentului va fi donat padocurilor care ingrijesc animalele fara stapan si catre Casa Share, un ONG dedicat familiilor nevoiase si construirii de case pentru acestia. La sfarsit, iesenii au lansat lampioane, pentru a marca finalul unei editii de succes, respectand astfel traditia inceputa in 2016.



"Rocanotherworld a aratat ca se poate si la Iasi. Si inca se poate bine. Uitati-va la video pentru a intelege ce atmosfera a fost. Speram ca si Afterhills sa fie peste asteptari, pentru ca Iasiul are nevoie de astfel de evenimente. Ar trebui sa inteleaga si cei care conduc Iasiul ca degeaba arunci bani pe tot felul de actiuni de duzina. Mai trebuie sa pui si suflet cand faci ceva", a scris un iesean pe o retea de socializare.