Scene violente intre adolescente, pe o strada din Ploiesti. O copila este umilita de mai multi tineri in plina strada. Nimeni nu intervine. Un coleg le-a filmat cu un telefon mobil si a publicat pe Internet imaginile.

O eleva de 15 ani a fost batuta si umilita de doua fete, probabil colege cu ea.

Pe filmarea unui martor se aud agresoarele care ii reproseaza victimei diverse lucruri. Dupa ce a fost trasa de par si lovita de mai multe ori, un coleg o stropeste cu apa. Agresoarele ii cer fetei sa ingenuncheze si sa le pupe mainile. Va avertizam ca imaginile va pot afecta emotional.

Imediat dupa mediatizarea cazului, IPJ Prahova a demarat o ancheta. Agresoarele au fost identificate si vor raspunde in fata legii.

Una dintre agresoarele fetei din Ploiesti a postat pe Facebook un mesaj in care transmite ca regreta fapta comisa. Postarea Deei I.: ”Imi prezint scuzele mele publice pentru ceea ce am facut. Sunt foarte constienta ca am gresit, imi asum vina pentru tot, voi raspunde moral si penal pentru tot ce am comis. Imi pare extrem de rau pentru tot, am fost chiar proasta. A fost un moment de nervozitate in care am reactionat asa, mi a parut rau imediat dupa ce am comis fapta. In situatia data, imi inchid contul de facebook si imi cer scuze tuturor, imi pare rau pentru ce am facut. Un share va rog din suflet”.

Postarea a fost urmata de sute de comentarii, majoritatea negative, la adresa tinerei respective, care va fi cerecata penal pentru loviri si alte violente, precum si pentru tulburarea linistii si ordinii publice.