IMAGINI SPECTACULOASE, din fata Ateneului din Iasi. Iata ce a aparut in FATA institutiei de cultura - FOTO

Asa cum a anuntat directorul Ateneului din Iasi,, la sfarsitul lunii trecute (martie, 2017 - n.r.), lucrarile dea parcului din fata institutiei incep sa prinda contur. La finalizarea acestuia, totul se va intitula "". Va fi realizat in stil interbelic, cu felinare, cu mobilier urban specific acelei perioade si va fi dotat si cu oMai mult decat atat, atunci cand publicul va veni la spectacole sau ii vor astepta parintii pe cei mici de la cursurile Ateneului, vor putea cititi din presa vremii sau sa asculte muzica specifica perioadei, in surdina. Astfel, in acest context, oficialii entitatii culturale au prezentat primele imagini oficiale cu acest parc.De asemenea, in curtea interioara a Ateneului va fi pus la punct un mic parc de joaca pentru copii. In final, atat pentru deplasarea trupei decat si pentru a fi adusi copii la piesele Ateneului, de la actuala Companie de Transport Public (CTP) a fost preluat un autobuz care va fi modernizat.