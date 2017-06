Imagini uluitoare! Stateau linistiti pe strada, insa ce a urmat i-a marcat pe viata! - VIDEO

Un moment socant a fost filmat in Leicester, pe o strada care parea mai mult decat linistita. Cinci oameni au fost loviti violent de o masina care a venit ca o furtuna, parca de nicaieri. Cu toate ca toti au fost aruncati violent in momentul impactului, niciunul dintre ei nu a fost ranit grav, ba chiar se vede in filmarea de mai jos cum unii dintre ei s-au ridicat imediat dupa lovitura.

Un sofer musulman, pe nume Lugman Aslam, in varsta de 26 ani, a fost cel care i-a lovit. Incredibil a fost faptul ca acesta si-a continuat nestingherit drumul, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. De asemenea, pe filmare se vede si cum unul dintre tinerii din grupul respectiv scapa intr-o fractiune de secunda, pentru ca a vazut masina la timp. Dupa incident, barbatul de la volan a fost arestat, insa imaginile au devenit virale pe internet si toata lumea se intreaba cum au putut scapa cu viata tinerii loviti.