Imunitate pentru maghiari

Sorin Rosca Stanescu

Vicepremierul Ungariei, Zsolt Semjén, fix in calitatea pe care o are, comunica lumii intregi ca etnicii maghiari din Romania se bucura de imunitate. In fata legilor statului nostru. In acest sens, el nu invoca o decizie a Uniunii Europene, care permite statelor membre sa nu extradeze un cetatean, daca la el acasa conditiile de arest sau de detentie sunt necorespunzatoare. El, vicepresedintele Ungariei, invoca un fel de drept sacru al etnicilor maghiari de a nu fi anchetati, judecati si condamnati de autoritatile romane.

Zsolt Semjén considera ca etnicii maghiari din Romania sunt persecutati. Si, ca atare, impotriva lor orice actiune penala este declansata, se numeste act de persecutie iar consecinta logica este ca statul maghiar se va impotrivi din rasputeri unor asemenea proceduri. Prin urmare, legea romana, buna sau rea, asa cum este ea, precum si practica procurorilor si a instantelor de judecata, buna sau rea, nu li se poate aplica, in conceptia celui de-al doilea om din statul de la Budapesta, decat etnicilor de alta nationalitate decat cea maghiara.

Exista asadar, in conceptia oficiala a Budapestei, doua categorii de cetateni. Carora li se aplica doua jurisdictii diferite. Exista pe teritoriul Romaniei o populatie majoritara, non-maghiara, care poate fi anchetata penal, care poate fi supusa legilor statului roman si care poate fi pedepsita daca le-a incalcat, si exista o alta categorie de cetateni, etncii maghiari, in cazul carora, automat, daca se aplica legea sau se pune in miscare o actiune penala, este luata in calcul premiza ca acestia sunt prin definitie presecutati. Ca urmare, statul maghiar ii apara. Le asigura un refugiu atunci cand reusesc sa paraseasca teritoriul Romaniei, eventual ii ajuta chiar sa faca acest lucru, asa cum s-a vazut in mai multe cazuri si nu ii mai da inapoi nici in ruptul capului.

Decizia Curtii Europene, care vizeaza si sanctioneaza exclusiv statul incapabil sa asigure conditii omenesti de arest si de detentie, este bun doar pentru altii. Pentru alte state ale Uniunii Europene. In cazul Ungariei, iata, regulile sunt total diferite.

Ei bine, au trecut cateva zile bune de cand, de la aproape cel mai inalt nivel al statului ungar, am aflat aceste lucruri dar, pana in prezent, nu am auzit absolut niciun fel de reactie din partea autoritatilor de la Bucuresti. Nu a sarit in sus presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, pentru a apara Constitutia acestei tari si faimosul stat de drept, asa cum il intelege el. Nu a explodat primul ministru. Nu a avut nicio reactie ministrul Justitiei. Nici macar procurorul general. Sau doamna Laura Codruta Kovesi, care se pregateste intens ca in urmatoaree trei zile sa raspunda in scris celor doua sumare intrebari pe care i le-a adresat Parlamentul. Nici CSM sau Inalta Curte nu au dat vreun raspuns insolentei maghiare, in ciuda faptului ca au semnat mult discutabila declaratie de sustinere a luptei impotriva coruptiei.

Ce sa intelegem din aceasta lipsa de reactie? Sa intelegem ca statul roman chiar consimte ideii ca exista unii cetateni mai egali decat altii in fata legii?

Este limpede si ma aflu printre primii care au semnalat constant asemenea lucruri, ca lupta impotriva coruptiei a fost denaturata in Romania. Ca in numele luptei impotriva cruptiei s-au comis grave abuzuri. Incalcari ale procedurilor. Ale Constitutiei. Ale drepturilor omului. Ca Traian Basescu are dreptatea lui atunci cand afirma ca in locul statului de drept ne-am trezit cu un stat mafiot. Dar asta nu inseamna nicidecum ca toti procurorii incalca procedurile si drepturile omului. Ca toate instantele actioneaza abuziv. Ca toate condamnarile sunt expresia unor persecutii. Ca legea penala nu ar mai trebui sa functioneze in Romania. Sau ca statul roman nu ar trebui sa-si apere dreptul de a fi represiv cu cei care incalca legile. Si cu atat mai putin ca ar trebui sa admitem existenta a doua categorii diferite de cetateni.

Prin urmare, sunt in drept sa astept o reactie ferma, chiar daca tardiva, din partea autoritatilor de la Bucuresti. Si asa cum este normal si din partea autoritatilor de la Bruxelles.

PS: In mod intentionat am ignorat asa-zisa societate civila. Care, daca ar fi existat cu adevarat, ar fi sarit ca arsa. Si de unde nu am auzit nici cea mai mica reactie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.