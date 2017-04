In acest judet muncitorii primesc cele mai mici salarii din tara! Nu e de locuit in aceasta zona

Judetul cu cel mai mic salariu mediu net din Romania in 2017, dupa datele Comisiei Nationale de Prognoza (CNP) nu e nici Vaslui, nici Teleorman, cum ar fi opinia publica tentata sa creada, ci unul aflat in plina prabusire economica.



In judetul Neamt se castiga cel mai mic salariu mediu net din Romania, dupa CNP, adica 1.690 lei, ceva mai mult de jumatate din cat se castiga in Bucuresti (3.139 lei). In judetulse castiga cel mai micmediu net din Romania, dupa CNP, adica 1.690 lei, ceva mai mult de jumatate din cat se castiga in Bucuresti (3.139 lei).

Iar dinamica economica nu e deloc incurajatoare. Potrivit Camerei locale de Comert, prognoza PIB pe baza actualelor capacitati de productie si servicii ar urma sa scada cu 3,9% anul acesta si cu 4,2% in 2018.



Principalul angajator din judet e firma de paza Grup Est Security (~3.700 de angajati), urmat de ArcelorMittal Tubular Products, din Roman (~1.200), TWR Airbags, Rifil si Kober, toate cu sub o mie de angajati.



Declinul veniturilor din judet este accelerat. In 2013, de exemplu, Neamt avea patru judete sub el la capitolul castig salarial mediu net (Botosani, Harghita, Covasna si Bihor), potrivit Economica.net.