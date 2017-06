In Finantele iesene se da drumul la aer conditionat. O firma a intervenit

In cursul acestei saptamani, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi a atribuit prin incredintare directa undedeAstfel, toate aparatele dedin institutie vor fi verificate si reparate daca este cazul. Sunt vizate sediile din subordanate DGRFP. Valoarea estimata a contractului a fost de 52 de mii de eruo. Insa, Etnis SRL din Iasi a ofertat sub estimarea bugetara adica, 48.360 lei. Castigatorul contractului trebuie sa respecte o serie de reguli."Reparatiile a caror necesitate apar datorita uzurii normale in functionare sau unor cauze accidentale vor fi executate de catre prestator in sarcina beneficiarului pe baza notei de constatare intocmita de prestator si a devizului estimativ intocmit in conformitate cu indicatoarele normelor de deviz in rigoare. Operatiuni solicitate: verificarea si curatarea filtrelor unitatilor interne, verificarea circuitului de eliminare a condensului, verificarea si curatarea schimbatoarelor unitatilor interne si externe sau verificarea parametrilor climatici si electrici de functionare", se arata in caietul de sarcini, intocmit de reprezentantii DGRFP.