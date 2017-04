In Iasi se construieste pe banda rulanta. Numarul de autorizatii a crescut

Directia Judeteana de Statistica (DJS) Iasi ofera noi informatii cu privire la modul in care se dezvolta piata imobiliara. Conform ultimelor date, in judetul Iasi, numarul de autorizatii de construire a crescut cu 59,3 la suta. Procentul este valabil pentru luna februarie, in comparatie cu luna anterioara. Mai precis, in luna februarie au fost eliberate 180 de autorizatii. Cresterea este de 1,7 la suta fata de aceeasi luna a anului anterior.



"In perioada 1 ianuarie - 28 februarie, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate pe total judet a fost de 293, in scadere cu 0,3 la suta, fata de aceeasi perioada a anului 2016. Pe medii de rezidenta, s-a inregistrat o scadere de 28,6 la suta in mediul urban si o crestere de 4,4 la suta in mediul rural", se arata in raportul DJS. Din totalul autorizatiilor emise in luna februarie, 21 vizeaza zona urbana, iar 159, zona rurala.