Oana Schmidt Haineala

Doar in 4 luni, Haineala a fost unsa pe functie de doua guverne, in 2 ministere si o autoritate publica! Cine este femeia asta si cine tine mortis s-o vada in functii inalte, daca nu vesnicele servicii secrete si influenta lor transpartinica?

Concluzia este clara: Oana Schmidt-Haineala nu era doar omul fostului regim politic, ci ramine, in continuare, si intre protejatii actualei Puteri!

Aceste „socuri in lant” arata ca, dintre toti fostii membri ai CSM, Oana Schmidt-Haineala are un statut privilegiat si in ochii actualei Puteri din Romania. Se nasc astfel mai multe intrebari la care ar trebui sa primim un raspuns:





ce fel de servicii a facut Oana Schmidt-Haineala pentru PSD, astfel incit, in ciuda imaginii sale de „om al lui Basescu”, ea sa fie pastrata nu numai in Sistem, ci chiar sa devina expert la Ministerul Justitiei?



care este tabara din PSD care doreste ca Oana Schmidt-Haineala sa ramina in Sistem, din moment ce prim-ministrul ii anulase numirea la Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?



ce intentii ascunse au generat „grija” PSD fata de soarta Oanei Schmidt-Haineala, care, peste noapte, in loc sa se intoarca in Bacau ca judecator, a fost pastrata in Bucuresti, pe un salariu urias, tocmai ca expert in Justitie?





Una peste alta nu ne putem sa nu ne intrebam cum de un expert de doi lei poate fi secretar de stat? Ne aducem aminte de procesul studentului Nicolae Tigaret, care a stat in puscarie timp de 13 luni pe un Rechizitoriu confirmat chiar de Oana Schmidt-Haineala, fiind apoi achitat de toate instantele? Nici de faptul ca Nicolae Tigaret a dat statul roman in judecata la CEDO, solicitind daune de 38 milioane de lei, adica peste 8 milioane euro, pentru eroarea „confirmata” de Oana Schmidt-Haineala, nu reprezinta un bun motiv pentru care aceasta femeie ar trebui sa dispara din functiile pe care le are?

a fost numita dein Ministerul Justitiei, Secretar de Stat. Dupa OUG 13, Procurorul General,, impreuna cu CSM, a anulat numireain Ministerul. Iar acum, este propusa de ministrul de, pentru a prelua functia de Secretar de Stat, si probabil DGA din Ministerul de Interne.Vezi si: CSM a decis incetarea detasarii la Ministerului Justitiei a procurorilor Constantin Sima si Oana Schmidt Haineala Cititorii nostri trebuie sa inteleaga ca unii oameni sunt destinati de mici sa fie demnitari. Cred ca o sa imbatranim si o sa murim cuca demnitar al statului Roman.