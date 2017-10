In sfarsit! Cel mai vizitat loc din Iasi va fi salvat. Masuri incredibile pentru protejarea monumentului

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Dupa ce ani la rand a fost lasata in paragina, Rezervatia, de la marginea municipiului, poate fi salvata. Asta dupa ce Ministerul Mediului a luat primele masuri pentru ca intreaga zona sa fie protejata. Concret, autoritatile au solicitat intr-o prima etapa protejarea sitului prin montarea unui gard si asigurarea pazei. Ani la rand s-au taiat si furat copacii care ingradeau rezervatia.Mai mult, locul de la gratarele pentru mititei, cei care colectioneaza si rup cochiliile fosilizate de milioane de ani, dar si tonele delasate in urma de cei care se aventureaza in zona au pus in pericol una dintre cele mai importante rezervatii naturale din Iasi si din tara. Cum si dealul rezervatiei o poate lua oricand la vale din cauza furtului de roca, situatia era una critica.Ieseanul Ion Cimpeanu, secretar de stat in, a discutat cu autoritatile de la Iasi ca zona sa fie protejata complet pentru a nu se mai permite accesul oricui in zona. Zona este una de patrimoniu, iar judetul Iasi ar avea de castigat daca va reusi sa reabiliteze situl. Masurile ar urma sa intre in vigoare in perioada imediat urmatoare. Si prefectul Marian Serbescu a cerut explicatii pentru starea deplorabila a rezervatiei naturale. Prefectul a cerut institutiilor cu atributii de mediu sa ia toate masurile necesare pentru protejarea zonei."Rezervatia Repedea era o emblema a Iasului, iar acum este distrusa si calcata in picioare. Trebuie luate toate masurile pentru protejarea rezervatiei. Este pacat ce se intampla acolo. Ar trebui ca primariile de la Iasi si de la Barnova sa ia masuri", a mentionat prefectul Marian Serbescu.Reprezentantii Garzii de Mediu din Iasi au mentionat ca s-au facut si dosare penale pentru furt dupa ce mai multe persoane au fost surpinse furand din roca de la marginea rezevatiei. Cu toate acestea, nimeni nu poate opri distrugerea grotelor, asta pentru ca nu exista paza."Custode acolo este, care nu are si atributii de paza. Situatia cea mai grava este la rezervatia geologica unde se extrage piatra. Ii rog pe colegi sa cerceteze satul Pietraria, unde se vede clar la porti piatra furata. Agentia pentru Protectia Mediului nu are competenta, noi nu avem competenta. Ar trebui sa se implice primaria si Politia Locala. Daca se fura si se ditruge situl acolo este fapta penala. Practic, cei care au custodia nu au si paza. Directia Silvica se ocupa cu aplicarea planului de management. Nicio rezervatie de la noi nu este pazita", a spus Gheorghe Bacusca, seful Garzii Nationale de- Comisariatul Judetean Iasi.Cazul a fost prezentat recent si in plenul Parlamentului de deputatul PSD Silviu Macovei, care a cerut si el sprijin pentru protejarea monumentului natural.Locul fosilifer Dealul Repedea este cu atat mai important, cu cat aici au avut loc o serie de descoperiri geologice impresionante. Cercetarile efectuate aici, printre primii, de geologul Grigore Cobalcescu in urma cu 150 ani au demonstrat ca acum 5-7 milioane de ani (in perioada geologica Miocena) amplasamentul unde se afla azi Dealul Repedea era acoperit de apele Marii Sarmatice, care se intindeau pe un larg areal vest-est intre Viena de astazi si Muntii Tian-Shan din Asia Centrala. Pe teritoriul de astazi al Romaniei apa s-a evaporat, iar gresia si calcarul existent au suferit eroziuni din cauza mai multor fenomene naturale.Rezervatia Repedea a fost declarata monument al naturii prin HCM 1625/1 august 1955 al Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romane, aceasta hotarare fiind justificata ca urmare a bogatiei faunistice fosile si a surprinderii unor succesiuni de straturi geologice in retragerea apelor marine de pe actualul teritoriu al Moldovei in complexul fosilifer de la Dealul Repedea.