Ramona Manole

a lui, a reusit sa se ridice singura de la pamant, iar acum o duce din ce in ce mai bine. Ramona de la Clejani n-a primit niciun ajutor de la tatal ei, celebrul Ionita din Clejani, insa a mostenit de la acesta talentul si pasiunea pentru. Astfel, daca in urma cu cativa ani, ea era fotografiatape strazile din Londra, acum Ramona se poate lauda ca are propriii bani si chiar propria masina.Recent, Ramona si-a achizitionat un BMW la mana a doua, cu care circula atunci cand se afla in tara. Ea mai detine un automobil in Marea Britanie, ambele fiind cumparate din banii munciti de ea. Ramona a renuntat sa mai cante la coltul strazii si o face pe la nunti si petreceri romanesti, atat in tara, cat si in strainatate. «Tata are jeep, eu nu am nici ce sa mananc. Stia ca eu si mama nu avem nimic in afara de un pat in care dormim. Desi e la curent cu situatia mea, ma lasa sa mor de foame», spunea Ramona cu ceva vreme in urma. Acum, declaratiile nu mai sunt de actualitate, pentru ca femeia a depasit momentul.Ramona a povestit ca este rodul iubirii dintre Ionita si mama ei, cu care acordeonistul a avut ode 7 ani. Acesta ar fi parasit-o pe mama Ramonei chiar in ziua nuntii, dupa ce a aflat ca este insarcinata. In replica, Ionita a explicat ca a avut o simpla aventura cu mama fetei si ca a recunoscut-o pe aceasta ca fiica.