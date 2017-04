Inca o LOVITURA marca "DOREL"! Afara ploua linistit, iar tu udai copacii - FOTO

Fenomenul "DOREL" loveste din nou! Angajatii de la SALUBRIS, niste oameni care muncesc necontenit pentru imaginea stralucita al orasului, nu au nicio retinere in a-si face treaba si pe timp de ploaie.



Vezi si: Toata lumea ar aprecia efortul supraomenesc depus de muncitori, daca nu ar fi existat un mic detaliu...spala strada/uda copacii, exact cand afara...ploua.Vezi si: O autogunoiera a Salubris Iasi a ramas fara roti in timpul mersului

Mentionam faptul ca in ultima perioada, o actiune de infringment a fost implementata de Comsia Europeana pentru orasul Iasi, pe probleme de mediu. Salubris SA are profit anual de aproape 2 milioane lei, , iar asta se intampla in conditiile in care autoutilitarele Salubris, care in loc sa mature praful de pe strazi, il imprastie in atmosfera.

Recomandam angajatilor de la SALUBRIS sa nu-si uite umbrele acasa, pentru ca si maine s-au anuntat precipitatii.