Inca o noua audiere prin videoconferinta? Despre ce dosar ar fi vorba

Sebastian Ghita

Tribunalul Prahova judeca, joi, un nou termen in dosarul in care DNA Ploiesti a cerut arestarea preventiva a lui Sebastian Ghita, in care fostul deputat este cercetat alaturi de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Hertanu. Sebastian Ghita ar urma sa fie audiat prin videoconferinta la termenul de astazi, potrivit Agerpres. Solicitarea procurorilor DNA privind luarea masurii arestarii preventive fata de Ghita in acest dosar a fost inregistrata pe rolul instantei pe data de 26 aprilie, judecatorii amanand de mai multe ori cauza din lipsa de procedura.

Potrivit unui comunicat emis pe 31 mai de Ministerul Justitiei, Tribunalul Prahova a formulat o cerere de audiere prin videoconferinta a lui Sebastian Ghita pentru termenul din 8 iunie.

La acel moment, purtatorul de cuvant al Tribunalului Prahova, Alina Anton, a declarat ca autoritatile din Serbia nu au raspuns pana la acea data solicitarii formulate de instanta prahoveana, o noua adresa urmand a fi transmisa catre acestea.

Procurorii DNA Ploiesti cer arestarea lui Sebastian Ghita in dosarul in care el este cercetat pentru sprijinirea unui grup infractional organizat, trafic de influenta, complicitate la schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, spalare de bani, in forma continuata, evaziune fiscala, in forma continuata, coruperea alegatorilor si efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, in forma continuata. In acelasi dosar mai sunt cercetati cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Hertanu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma.