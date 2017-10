Zi libera

Plenul Senatului a adoptat luni cu unanimitate de voturi initiativalegislativa privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din Romania” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie.

Potrivit initiativei legislative, inregistrata la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie <<Ziua Minoritatilor Nationale din Romania>>, ca zi de sarbatoare nationala”. Actul normativ prevede ca ”anual, cu prilejul sarbatoririi <>, se organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.

Initiativa a fost semnata de deputatii minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, care si-au motivat demersul prin faptul ca Adunarea Generala a ONU a adoptat, pe 18 decembrie 1992, Declaratia cu privire la drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale, etnice, lingvistice si religioase.

”In articolul 1 al Declaratiei, Adunarea Generala a ONU reglementeaza rolul statelor in protectia existentei si identitatii nationale sau etnice, culturale, religioase si lingvistice a minoritatilor nationale de pe teritoriul lor, prin crearea de conditii pentru promovarea acestei identitati si prin adoptarea masurilor legislative corespunzatoare si a oricaror altor masuri pentru realizarea acestor obiective”, se arata in expunerea de motive a initiativei legislative.

Semnatarii proiectului mai precizeaza ca in Romania dreptul la identitate este unul dintre drepturile fundamentale consacrate de catre Constitutie si ca ziua de 18 decembrie este sarbatorita in fiecare an, asa cum prevede o hotarare de Guvern adoptata in 1998, iar prezenta initiativa nu face decat sa ridice la nivel de sarbatoare nationala aceasta traditie.

Senatul este prima camera sesizata in acest caz, forul decizional fiind Camera Deputatilor.

La Senat se afla si o initiativa legislativa a UDMR care prevede consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania.

Coalitia de guvernare a decis amanarea votarii initiativei UDMR

”Pozitia PSD fata de acest proiect este ca in forma actuala noi nu cred ca l-am vota. Noi am lasat libertatea tuturor parlamentarilor nostri sa voteze, dar nu am sesizat ca ar exista sustinere parlamentara pentru un asemenea proiect. Ramane sa mai discutam”, a declarat senatorul PSD, Serban Nicolae.

”Noi avem pe ordinea de zi a Senatului si o propunere legislativa privind ziua minoritatilor nationale. Adica o zi in care sa celebram faptul ca exista pe teritoriul Romaniei, nu din ratiuni politice, nu din ratiuni de separatism sau de segregare, minoritati nationale, oameni cinstiti, oameni care contribuie la bugetul statului, oameni care-si fac datoria fata de tara, care traiesc aici de sute de ani si care fac parte din societatea romaneasca. In acest context, ramane de discutat daca si in ce conditii s-ar pune problema unei zile speciale dedicate maghiarilor din Romania”, a mai spus el.

Pe 24 octombrie insa se implineste termenul pentru adoptarea tacita a legii in Senat, prima Camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.

Initiativa legislativa apartinand UDMR a primit raport de admitere din partea comisiilor sesizate in fond.

”Se consacra ziua de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania”, se arata in articolul 1 al initiativei legislative.

Proiectul mai prevede ca in localitatile unde traiesc persoane apartinand comunitatii maghiare, autoritatile publice pot organiza manifestari cultural artistice dedicate momentului, iar angajatorii le pot acorda maghiarilor din Romania o zi libera pentru a participa la manifestari.

Legea privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania s-a aflat si saptamana trecuta pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere si vot final, dar sedinta a fost intrerupta, la solicitarea PSD, cu putin timp inainte de a se ajunge la respectiva initiativa legislativa.

In fiecare an, pe 15 martie este sarbatorita Ziua maghiarilor de pretutindeni, ca sarbatoare nationala a Ungariei, in amintirea revolutiei de la 1848. Liderii revolutionari maghiari au solicitat atunci imparatului de la Viena o serie de libertati constitutionale, dar si unirea Transilvaniei cu Ungaria.

In luna iunie, UDMR si-a conditionat votul pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu de sprijinirea de catre PSD a unor initiative de interes pentru maghiari, printre care instituirea zilei de 15 martie ca zi a comunitatii maghiare din Romania si scaderea proportiei de populatie intr-o comunitate de la care minoritatile pot folosi limba materna in administratie.

PSD le-a promis celor de la UDMR ca vor sprijini initiativele dorite de acestia, dar dupa ce detaliile negocierii au aparut in presa, Liviu Dragnea a dat inapoi, iar legile maghiarilor au fost amanate.

Pe 4 octombrie, proiectul de lege propus de UDMR care prevede reducerea pragului de reprezentare de la 20% la 10% pentru folosirea limbii materne in administratia publica locala a fost respins de parlamentarii din comisiile juridica, de administratie publica si pentru drepturile omului ale Camerei Deputatilor, fara dezbateri.

Proiectul a fost respins cu majoritate de voturi, in aplauze, fara sa fie dezbatut pe articole.

"Este un vot surprinzator. S-a votat inainte de a se discuta pe articole, multi colegi au venit pregatiti sa il respinga", a spus deputatul UDMR Marton Arpad.



