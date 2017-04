Intoxicatiile cu etilenglicol continua sa faca victime la Iasi. La sfarsitul saptamanii trecute, inca doi ieseni au fost transportati la Unitatea de Primire Urgente, de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Ambii au fost adusi in stare critica, testele efectuate la Institutul de Medicina Legala din Iasi confirmand prezenta etilenglicolului in sange, o substanta extrem de toxica. Unul dintre pacienti, un batran in varsta de 70 ani, a decedat, ieri, la Spitalul Parhon, unde a fost transferat pentru dializa.



"La internare, pacientul era in stare extrem de grava. A fost admis in Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva unde a urmat si doua sedinte de hemodializa. Starea de sanatate s-a mentinut la fel de critica. Astazi (ieri-n.r.) pacientul a facut stop cardio-respirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decedat. Cadavrul va fi transferat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului", a declarat dr. Ionut Nistor, purtator de cuvant la Spitalul Parhon din Iasi. Celalalt pacient nu a fost internat, deoarece familia a solicitat medicilor de la Spitalul Sf. Spiridon sa-l ia acasa, sa moara la domiciliu.



"Familia a dorit sa moara acasa. Probabil le-a fost frica sa nu plateasca bani cand vor scoate cadavrul de la IML. Pacientul era in stare critica, intubat, ventilat mecanic, in coma. Ambii pacienti cu consumat alcool contrafacut, din sursa necunoscuta, din spusele familiei. Pana acum s-au inregistrat 12 pacienti intoxicati cu etilenglicol, dintre care 10 au decedat", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.