Inca un nou succes INTERNATIONAL al Ateneului din Iasi!

Spectacolul de teatru „Cerere in casatorie” in regia lui Radu Ghilas a reprezentat, din nou, cu succes Ateneul peste hotare, de aceasta data la Kiev.

Reprezentatia spectacolului Ateneului din Iasi din cadrul Festivalului International al Teatrelor de Camera „AndriyivskyFest” ce a avut loc marti, 13 iunie, a cucerit inca trei premii internationale importante, respectiv premiul pentru regie - acordat regizorului Radu Ghilas pentru spectacolul „Cerere in casatorie” de A.P.Cehov, premiul pentru cel mai bun actor – acordat actorului Ateneului Codrin Danila pentru rolul Lomov si premiul special al juriului pentru imbinarea artelor – acordat Dianei Bucur, solist vocal al Operei Nationale Romane Iasi, pentru rolul Otkatai.

Asadar, in urma celor trei reprezentatii de peste hotare, spectacolul Ateneului din Iasi „Cerere in casatorie” a obtinut 5 premii internationale.

„Vodevilul „Cerere in casatorie” de A.P. Cehov poate fi considerat un studiu despre casatorie in ideea de pact, de alianta liber consimtita intre barbat si femeie, mai mult decat o uniune, nu in sens spiritual, ci mai degraba pragmatic, material. Pana la semnatura si „da” avem, mai intai, cerere si oferta. Ivan Vasilievici Lomov se hotaraste sa-i ceara mana fiicei lui Stepan Stepanovici Ciubukov, Natalia Stepanova, aducand in discutie bineinteles, „zestrea”, Poiana boilor, ce duce la o serie de conflicte si tensiuni, bazate pe un joc de putere si de dominare”, a spus regizorul Radu Ghilas.