Incasari de peste 100.000 de lei la bazele de agrement ale Primariei

Piscinele, strandul si plajele administrate de Primaria Municipiului Iasi au fost cele mai cautate de ieseni in primele doua week-end-uri din luna iunie. Bazele de agrement ale municipalitatii - Plaja Nicolina, Baza de agrement Ciric si Strandul Municipal - au fost ocupate in special la sfarsitul saptamanii. In perioada 1 - 12 iunie totalul incasarilor la cele trei baze a fost de 104.854,5 lei.

"Din suma totala mentionata, la Strandul Municipal incasarile au fost de 33.947 de lei. Cele mai mari incasari au fost in ziua de 5 iunie, urmate de 4 iunie si 11 iunie. In aceeasi perioada, la Plaja Nicolina iesenii au platit bilete in suma de aproape 41.000 de lei. La fel ca si in cazul Strandului Municipal, cele mai multe persoane au venit pe 5 iunie. Baza de agrement Ciric a avut incasari totale de 30.184 de lei. Daca pe 5 si 6 iunie incasarile au fost mari pentru perioada aceasta a anului, weeekendul trecut acestea s-au redus la aproape jumatate. Cei mai multi dintre iesenii care au ales sa se relaxeze la Ciric au optat pentru piscina mare, care a adus si doua treimi din incasari", au aratat reprezentantii Primariei Iasi.