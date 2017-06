Incasari de zeci de mii de lei la bazele de agrement ale Primariei

Saptamana trecuta cele trei baze de agrement din subordinea Primariei au avut incasari totale de aproape 22.000 de lei. Iesenii au profitat de timpul frumos din primele zile ale saptamanii si din ziua de vineri. Plaja Nicolina si Strandul Municipal nu au avut vizitatori in zilele de sambata si duminica, 17 si, respectiv, 18 iunie, din cauza conditiilor meteorologice.

Din suma totala mentionata, la Strandul Municipal incasarile au fost de 33.947 de lei. De la inceputul sezonului, cele mai mari incasari au fost in ziua de 5 iunie, urmate de cele din 4 iunie si 11 iunie. Doar zona de agrement Ciric a avut incasari in cele doua ploioase, 17 si 18 iunie, majoritatea iesenilor optand pentru o plimbare cu barca.

In perioada 12 - 18 iunie la Plaja Nicolina iesenii au platit bilete in suma totala de 9.636 lei. Cele mai aglomerate zile au fost luni, 12 iunie, si vineri, 16 iunie. In cazul Strandului Municipal, cele mai multe persoane au venit vineri, 16 iunie, luni, 12 iunie, si marti, 13 iunie. In ultima saptamana incasarile de la strand au fost de 6.062 lei.

Baza de agrement Ciric a avut incasari de 6.016,5 lei. Cea mai aglomerata zi a saptamanii a fost vineri, 16 iunie. Cei mai multi dintre iesenii care au ales sa se relaxeze la Ciric au optat pentru piscina mare, care a adus si doua treimi din incasari.