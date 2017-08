Incasari de zeci de mii lei la bazele Primariei

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Municipalitatea ieseana a avutde cateva zeci de mii lei in ultimele zile de pe urma bazelor de agrement din oras. Conform reprezentantilor Primariei Iasi, intre 16 si 20 august cele treidin oras, gestionate de autoritatea locala, au adus venituri de aproximativ 75 mii de lei. Cele mai multe incasari au venit de laIn total, de la inceputul lunii august, bazele de la Strandul Municipal, Plaja Nicolinasi cea de la Ciric au adus incasari de aproape 180 mii lei."În perioada 16 - 20 august, dupa minivacanta de Sfanta Maria, cele trei baze de agrement ale municipalitatii, anume Baza Ciric,si Strandul Municipal, au avut încasari totale de aproape 75.000 de lei. Strandul Municipal a avut încasari de circa 27.600 de lei, iar cea mai aglomerata zi a fost duminica, 20 august, când iesenii au cheltuit aici 12.390 de lei. Pentru serviciile oferite de Baza Ciric s-au încasat aproape 25.200 de lei, cei mai multi dintre ieseni optând pentru intrarea lamare. Ca si în cazul Strandului, cea mai aglomerata zi a fost duminica, 20 august. În fine, 21.600 de lei au cheltuit iesenii la Plaja Nicolina, iar cei mai multi clienti au venit în ultimele doua zile ale saptamânii. În perioada 8 - 15 august cele trei baze de agrement ale Primariei au avut încasari de 102.000 de lei", au aratat reprezentantii municipalitatii iesene.In ceea ce priveste tarifele pentru accesul la Strand, un adult va plati 10 lei, iar copiii sub 7 ani si pensionarii vor trebui sa achite doar 3 lei. Unpentru adulti de 10va costa 75 lei, iar un abonament pentru copii si pensionari de zece intrari va costa 20 lei. Pentru un sezlong sau o umbrela pretul stabilit este de 5 lei pe zi.La Baza de agrement de lapretul pe zi pentru adulti este de 15 lei. In acest pret intra si inchirierea unui sezlong. Fara sezlong pretul unui bilet pe zi este de 12 lei. Pentrusub 10 ani, studenti si, pretul unui bilet pe zi este de 7.5 lei.Un abonament pentru adulti, valabil pentru zece intrari, costa 120 lei, iar un abonament pentru copii sub 10 ani, studenti si pensionari costa 60 lei si este valabil pentru zece intrari. In privinta preturilor practicate la Plaja Nicolina, intrarea este de 8 lei, iar la namol de 2 lei. Abonamentul pentru pensionarii cu pensie de sub 1.500 lei este de 10 lei pentru zece intrari.