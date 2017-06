Vasile Astarastoae Daniela Drugus si Adrian Ciureanu 1

Emotii mari pentru lotul de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" din Iasi. Ieri, la termenul dede la, reporterii BZI au asistat in sala de judecata. Presedintele completului de judecata a declarat incheiata cercetarea judecatoreasca, urmand ca pe data de 26 iunie sa fie programat termenul de dezbatere, moment in care inculpatii in dosar pot lua cuvantul. Astfel, procesul se apropie de final, iar inculpatii din dosar vor afla daca vor face inchisoare cu suspendare sau cu executare.In acest dosar inculpati sunt, pesedintele Colegiului Medicilor din Romania,, director UMF sau, tot director la. In 2011, persoanele amintite au fost acuzate de trucarea unei licitatii. Procurorii DNA au aratat ca sefii UMF ar fi atribuit ilegal un contract catre o societate din Bucuresti, Maguay Impex SRL."În baza unor întelegeri prealabile si având concursul fraudulos al numitilor Tanasescu Laurian Gabriel (reprezentant al SC Euro Management Grup Bucuresti si prieten a lui Ciureanu), Pughin Corvin, Ciureanu Adrian si Vasile Astarastoae au decis atribuirea ilegala a contractului de lucrari în favoarea firmei SC Maguay Impex SRL Bucuresti, cauzând un prejudiciu de 6.126.481 de lei UMF, bugetului statului si al Uniunii Europene", spun procurorii in rechizitoriu.La termenul de ieri, expertii tehnici au fost prezenti in sala pentru a transmite concluziile raportului. Astfel, dupa ce avocatii partilor au reclamat faptul ca mail-urile care au fost folosite depentru incriminarea inculpatilor nu ar fi fost veritabile.Conform raportului, expertul Gheorghe Negoescu a aratat ca fisierul ZZZZ0_V-2007 ce continea mai multe mail-uri a suferit modificari, fiind vorba de o interventie neautorizata de pe adresa 3g-Mihai2Bacau.rdsnet.ro.Dialogul dintre judecatorul Mihaela Bivol si expertul Negoescu a devenit la un moment dat interminabil. Vizibil afectat, expertul nu reusea sa raspunda la intrebarile formulate de catre magistrat. Acesta a explicat ca are emotii marii, spre disperarea judecatorului. O expertiza tehnica a fost comandata si de inculpati. Mihai Caramihai a confirmat acelasi rezultat: mail-urile au fost "aranjate". Mai mult, log-urile au fost sterse neexistand posibilitatea de a identifica momentul modificarilor din fisiere, fie ca este vorba de copiere sau stergere.Procurorii au cerut instantei sa aprobe o noua. Insa, judecatorul a respins cererea pe motiv ca o noua expertiza nu ar oferi noi informatii.Mai mult, au fost respinse si cererile avocatilor pentru care dorea chemarea a doua persoane, avand calitatea de. Sedinta a durat aproape patru ore. Cel mai agitat s-a dovedit a fi Vasile Astarastoae, care a parasit sala in mai multe randuri. Intre timp, Daniel Drugus si Adrian Ciureanu au stat in banca pe toata perioada audierilor. Ciureanu a fost si actorul unei scene amuzante.Cand era audiat expertul Caramihai, grefierul nu mai putea transcrie declaratiile deoarece a aparut o problema cu editorul de text. Salvator, Ciureanu a venit cu solutia. "Apasati Control+z!", a spus saritor Ciureanu. Dar, judecatorul a intervenit. "Avem un specialist aici. Sa lasam specialistul sa se uite", a spus judecatorul.Reamintim ca, de cinci ani si jumatate, justitia romana nu a reusit sa dea un prim verdict in cazul coruptilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi. Desi au fost trimisi in judecata din luna decembrie a anului 2011, nici pana acum instantele de judecata nu au ajuns la o concluzie.Fostul rector al UMF Iasi, Vasile Astarastoae, alaturi de Daniela Drugus, director administrativ in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" (UMF) Iasi, Adrian Ciureanu, directorul de comunicatii al UMF, Corvin Pughin, administratorul firmeidin Bucuresti, au fost trimisi in judecata de procurorii de la DNA Iasi, in luna decembrie a anului 2011.Impreuna cu Laurian Gabriel Tanasescu, un alt om de afaceri, reprezentant al SC Euro Management Grup SRL Bucuresti, cei trei sunt acuzati ca au aderat impreuna la un grup infractional organizat in vederea savarsirii unor infractiuni desiin scopul obtinerii unor beneficii financiare din derularea proiectului "Platforma de E-Learning" la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, finantat din fonduri europene.In realitate, toti acestia sunt constienti ca vor fi, pentru ca probele procurorilor sunt extrem de clare si incearca acum cu disperare, prin orice metode sa intarzie verdictul. Chiar si asa insa, a venit momentul sa lase justitia sa-si faca treaba si daca sunt nevinovati sa-si dovedeasca nevinovatia in instanta, fara sa apeleze la tertipuri avocatesti prin care sa amane inevitabilul: "condamnarea lor la puscarie".Si mai grav este faptul ca in timp ce verdictul intarzie, Daniela Drugus si Adrian Ciureanu inca sunt in conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie, unde se ocupa de ceea ce stiu ei mai bine: achizitii dubioase.