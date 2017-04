INCENDIAR! Gica Hagi, mai suparat ca niciodata: "Probabil trebuie sa dispar"

Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi s-a aratat dezamagit de acuzatiile de blat aparute dupa meciul Astra - Viitorul 1-2. Dupa înfrângerea de pe teren propriu cu CS Universitatea Craiova, scor 0-1, "Regele" a vorbit despre o posibila plecare din fotbalul românesc.



Gigi Becali la adresa partidei de luni, din etapa a 3-a a play-off-ului, când a povestit despre mesajele primite în timpul respectivei partide, din partea jucatorilor FCSB-ului. Cuvintele patronului formatiei bucurestene au reprezentat doar o parte din acuzele aduse Viitorului, iar Hagi s-a aratat extrem de afectat. "Spuneti-mi, mai pot sa stau sau sa plec? E cel mai bine, decât sa facem comedie", a spus "Regele", dupa înfrângerea de pe teren propriu în fata Craiovei.



"Dupa meciul cu Astra ce a iesit... Au trecut doua zile si deja ma simt... dezamagit, sa zic. Total, total, total! Nici nu stiu de ce am început proiectul. Din pacate, am venit si eu acasa, ca mi-am dorit, ca sunt român, am jucat pentru România si bat niste lucruri pe care nici nu le înteleg. Eu, când vad lucrurile alea, nici nu mai stiu ce sa fac. Spuneti-mi, mai pot sa stau sau sa plec? E cel mai bine, decât sa facem comedie", a declarat Gheorghe Hagi, la finalul meciului Viitorul - Craiova 0-1.







"Probabil ca eu trebuie sa ma gândesc, sa reflectez foarte bine si probabil ca solutia cea mai importanta e sa dispar. Probabil ca trebuie sa ies din scena", a mai spus fostul lider al Generatiei de Aur a fotbalului românesc.

Câteva ore mai târziu, Gigi Becali a intervenit telefonic în emisiunea "Fotbal Club", de pe Digi Sport 1 si încercat sa îl consoleze pe Hagi. "Eu am spus asa: «Gica, chiar daca i se da, daca i se da un miliard de euro, nu face blat». Gica stie ca nu pot sa zic niciodata ceva împotriva lui. Si daca vreodata nu are dreptate, eu zic ca el are dreptate. M-am certat o data cu el, nu mai vreau. Orice ar zice el, zic ca el, ca e nasul meu. Omul e suparat, are dreptate omul. A bagat atâtia bani, a pus atâta suflet. Cum sa faca Hagi blat vreodata? Are ambitie sa ia campionatul, ar da ani din viata lui din ambitie, ca sa fie cel mai bun", a declarat Gigi Becali, dupa meciul FCSB - Astra 3-0.

Omul de afaceri a povestit si cum a avut loc discutia cu cei doi jucatori care i-au scris prin mesaje pe telefon despre suspiciunile lor legate de meciul Astra - Viitorul: "Eu, când am fost la baza si am avut scandalul pe care l-am avut, am spus: «Meme, scrii telefonul meu pe tabla; orice problema aveti de acum încolo, ma sunati pe mine». Am primit doua SMS-uri: «Blat ordinar». Am dat telefon si le-am spus: «Voi sunteti nebuni, nu se mai face asa ceva!». Eu am reprodus ce am vorbit eu. Ce sa dezvolt eu, am zis ca nu exista asa ceva!".