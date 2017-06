INCENDIAR! Iata adevarul despre incidentul in care a fost implicat Cristian Boureanu. Politia a mintit - VIDEO

Este incredibil cumnu a avut pana acum nicio reactie la acest incident extrem de grav. Mai mult decat atat, incercand sa-si apere colegul smardoi, cei de la Politia Rutiera Bucuresti aufilmul incidentelor, astfel incat sa nu se vada cum un agent in timpul misiunii loveste un om si-l trimite la pamant, in stare de inconstienta.Cei de la National au intrat in posesia restului desi in care se vede cum un om este practic bagat in, si in aceasta stare, care se suprapune peste cea bahica, este incatusat sisa! In tot acest timp, printr-oincredibila, opinia publica este mintita ca ar fi adormit la audieri!Un control rutier din zona de fite a restaurantelor din Herastrau a luat o turnura cu totul neasteptata, dupa ce intre unul dintre agenti si, bine sprituit, dar care nu se afla la volan a avut loc un schimb de replici. Agentul sustine ca Boureanu i-a vorbit urat. Acesta din urma afirma ca i-ar fi reprosat politistului ca-i vorbeste cu "bai, Bourene". Cert este ca totul parea sa se fi incheiat odata cu plecarea autoturismului, cu incuviintarea agentilor, numai ca Boureanu a claxonat si le-ar fi aratat politistilor degetul mijlociu. Si de aici incepe nebunia.Autoturismul este apoi blocat in trafic si opt politisti (de ce era nevoie oare de atatea masini pentru a bloca un singur om?) il inconjoara pe un Cristian Boureanu care incepe sa fie agitat, reprosand ca este tinut captiv ca sa fie filmat si dat pe post. Uimitor este si ca politistii nici nu incearca sa-l imobilizeze, asa cum cere procedura, daca acesta ar fi fost violent si i-ar fi atacat, nici nu intocmesc vreun document, ci doar au grija ca sa lungeasca intreaga scena, ca sa ajunga posturile de televiziune si sa dea mai bine in cadru, cum un Boureanu cunoscut oricum ca un tip coleric este atatat cu tot felul de intrebari care nu au legatura cu vreo fapta anume. Iritat acesta vrea sa plece, cerand ca ori sa i se faca dosar, ori sa fie lasat in pace. Politistii se opun, din toata aceasta imbulzeala degetul unui agent fiind prins in portiera masinii. Si atunci apare in zona, intamplator, o alta masina de Politie, din care coboara un ofiter care pune lucrurile la punct.Politistii au grija ca filmarile facute cu telefoanele mobile personale in timpul misiunii sa ajunga sa fie difuzate pe post cat mai urgent. Si uite asa s-a ajuns ca Boureanu sa fie linsat mediatic, inainte ca oamenii sa cunoasca intregul adevar.Inconjurat de 9 politisti, Boureanu a devenit agitat, iar imbrancelile dintre el si agentul Ovidiu Andrei degenereaza, fostul politician recurgand la un gest violent, lovindu-l pe acesta cu genunchiul in zona inghinala. Ceea ce necesita, logic, imobilizarea acestuia, mai ales ca in jurul sau erau nu mai putin de noua politisti. Numai ca agentul lovit reactioneaza de o violenta extrema, ca la bataile de strada, o directa naprasnica de dreapta aruncandu-l la pamant pe Boureanu, care cade in stare de inconstienta.Si in timp ce prietena acestuia tipa disperata dupa o Salvare, niciunul dintre cei opt subofiteri nu face nici macar cel mai mic gest pentru a-l resuscita pe Boureanu sau barem pentru a vedea daca acesta mai traieste, incercand doar sa-i smulga Laurei Dinca, din nou, telefonul din mana. Doar acelasi ofiter aflat intamplator in zona sare disperat si se chinuie sa-l ridice in picioare. In zadar insa, Boureanu este tot „in lumea viselor” si cum ofiterul singur nu-l poate tine, cade „blana” pe spate. De-abia atunci, temandu-se sa nu dea cu capul de bordura, sare si un alt politist si incearca sa-l tina.Si cu toate ca in urma loviturii primite in plin in fata Boureanu nu doar ca are toata gura sparta, dar clar a fost redus la stadiul de „leguma”, neputandu-se tine nici pe picioare, politistii nu doar ca nu cheama nicio Salvare, dar il incatuseaza cu mainile la spate si il duc grabiti, fara sa mai filmeze nimeni, la sediul Politiei Rutiere, unde incepe imediat audierea sa!Pai ce ati audiat, oameni ai legii, o „leguma” facuta KO cu un pumn in plina figura? Asta in timp ce transmiteati pe toate canalalele informatii ca Boureanu era atat de beat incat a adormit la audieri? Si aveati grija sa apara imagini cu acesta intins pe targa, dar cu comentarii ca era beat manga? Chiar asa sa nu faceti diferenta intre un lesin provocat de o lovitura in plin, intre o comotie si un somnic? Si, de-abia dupa cateva ore, alarmati de starea tot mai tulbure a lui Boureanu, s-a acceptat chemarea unei Ambulante si trimiterea acestuia la spital, unde s-au confirmat leziunile multiple suferite in urma agresiunii. Si in timp ce presa este alimentata pe diverse canale intr-o singura directie, ancheta oficiala mergand pe burta, de-abia intr-un tarziu, in urma presiunii mediatice, se mai da drumul la niscai secunde de filmare.Dar doar pana in momentul in care s-ar vedea ca politistul l-ar lovi si el pe Boureanu. Insa filmul este taiat aici, cu buna stiinta, pentru ca o tara intreaga sa nu vada si imaginile halucinante cu un cetatean roman, fie el si recalcitrant, facut KO, in plina strada, de un politist in uniforma. Si tratamentul la care a fost supus acesta ulterior.Aceste imagini sunt extrem de grave si ar trebui sa dea de gandit tuturor romanilor. Cristian Boureanu trebuie sa plateasca daca i-a injurat pe politisti, daca i-a lovit, iar acest lucru se intampla deja din moment ce politicianul este in arest. Dar ce se intampla cu politistul care l-a lovit pe Boureanu si l-a trantit la pamant inconstient? De altfel, in ultima vreme, apeland la tot felul de manipulari ieftine, cei de la Politie incearca sa se victimizeze. Prezinta la diferite posturi de televiziuni diferite filme prin care ei ar fi imbrancititi, sau loviti, dar nimeni nu stie adevarul din spatele acestor clipuri.Nu este normal ca aceste structuri militarizate sa primeasca puteri sporite, doar pentru ca 1-2 politisti au fost agresati in timpul unui an, de exemplu. Este ca si cum in Romania, daca se petrec intr-un an cateva mii de accidente, ar trebui interzisa deplasarea cu masini pe strazi. In realitate, in Romania exista pericolul real ca aceste institutii sa scape de sub control, iar politistii sa imparta legea dupa bunul lor plac, fara sa mai dea socoteala la nimeni.