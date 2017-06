Fenechiu URAT

Unul dintre cei mai controversati oameni de afaceri din Iasi, a carui firme au prosperat in perioada in careera in libertate, se izbeste de un esec rasunator. Cea mai importanta companie controlata de, si anume Amur Grup SA Iasi este executata silit la scurt timp dupa celui Relu Fenechiu a facut o serie de combinatii financiare suspecte cu mai multe societati de tip fantoma.Astfel, dupa ce a fost ingropata intotale de 10.017.034 lei in conditii scandaloase,a ajuns pe mainile lichidatorilor care se chinuie sa recupereze banii respectivi pentru a fi platiti catre mai multe companii pagubite, printre care E.On Energie Romania, SC Extruplast Nord SRL, Selena Romania SRL, SC Stefana SRL, ApaVital SA, OMV Petrom, Dynamic Selling Group SRL sau Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune.Scandalos este faptul ca nici o treime din acesti bani nu vor putea fi recuperati tinand cont de faptul ca patrimoniul societatii a fost golit la scurt timp dupa inceperea procedurii de, iar asta in favoarea altor firme controlate de acelasi Paul Acasandrei.Astfel, singurul bun cu o valoare consistenta ramas la Amur Grup SA Iasi este proprietatea imobiliara situata in comuna Dumesti din judetul Iasi care este compusa din teren extravilan in suprafata totala de 137.303 mp si pe care lichidatorii incearca sa o execute silit.Amur Grup SRL a fost controlata alaturi de un alt afacerist controversat din Iasi, si anume Domitian Covalciuc, cel care avea sa devina administrator special al debitoarei SC Amur Grup SA Iasi in momentul intrarii in procedura de insolventa.Un aspect important este faptul ca, compania Amur Company SRL Iasi a solicitat insolventa SC Amur Grup SA, firme care au fost controlate de-a lungul timpului de aceleasi personaje, si anume Paul Acasandrei si Domitian Covalciuc.De mentionat si faptul ca cele doua firme figureaza la Registrul Comertului cu aceeasi adresa de sediu social, si anume Bulevardul Poitiers nr. 5 A. Insolventa a fost ceruta pentru ode doar 465.405 lei, suma ce reprezinta contravaloarea chiriei neachitate de Amur Company SRL catre firma controlata de aceleasi personaje. In schimb, alte 10 milioane lei trebuie achitate catre alte companii.Practic,s-a inscris la masa credala cu mentiunea ca Amur Grup nu a platit chiria in perioada 2011 - 2012, care era stabilita la 19.391 lei pe luna, pentru un spatiu detinut de aceeasi patroni, dar printr-o companie diferita.O surpriza si mai mare a venit in momentul in care a intrat in insolventa si Amur Company SRL. Se intampla in data de 27.02.2013, adica exact in ziua in care a intrat in insolventa si Amur Grup. Ca lichidator a fost stabilita firma EuroBusiness Lrj SPRL, acelasi ca si in cazul insolventei Amur Grup. Pentru a se plati datoriile firmei Amur Grup SA, a fost scos la vanzare un teren in suprafata de 13,7 hectare, extravilan, din couma ieseana Dumesti.Spatiul detinut de SC Amur Company SRL pentru chiria solicitata firmei Amur Grup a facut obiectul unui imens scandal, terenul fiind concesionat de la Consiliul Local Iasi, pe el fiind executate lucrari de constructie de catre societatea Fene Grup SA, detinuta de Relu Fenechiu.