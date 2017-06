Incendiar. Piata taximetriei din Iasi a luat foc. Firmele isi risca autorizatiile dupa o asemenea decizie

O situatie fara precedent a cuprins lumea taximetriei din oras. O decizie controversata luata de unii administratori ai firmelor de taximetrie a starnit nemultumirea celor care au initiat aplicatiile folosite pentru. Nemultumiti ca risca sa piarda mult mai mult daca aceste aplicatii continua sa fie folosite de soferi, patronii firmelor de taximetrie au iesit la atac. Initiativa a apartinut lui, patronulsi presedintele Camerei Taximetristilor.Suparati ca iesenii folosesc aplicatia Clever Taxi pentru a face comenzi, patronii firmelor de taximetrie au informat soferii ca nu mai au voie sa utilizeze acest instrument, fiind amenintati cu suspendarea. Ba chiar au facut un protocol prin care sa fie siguri ca nu au parte de concurenta. Practic, daca cineva face o comanda la o firma de taxi, iar acea masina nu poate ajunge, dispecerul va redirectiona comanda catre alta firma. Totul pentru a nu se folosi aplicatia de telefon.In aceste conditii, cei care au conceput aplicatia Clever Taxi au aratat ca protocolul facut de firmele deeste un abuz grosolan. "Clever Taxi a luat act de initiativa firmelor de taximetrie de Iasi, care au activat un protocol prin care ar vrea sa elimine aplicatia de e-hailing. Venim însa cu unele completari care sa ajute la clarificarea pozitiei noastre si a ceea ce pot si nu pot face atât soferii, cât si utilizatorii prin intermediul platformei noastre. Contrar afirmatiilor lui Mircea Manolache, Parma Taxi, utilizatorii Clever Taxi au la dispozitie mai multe metode de a reclama un incident. Avem un numar special pentru reclamatii disponibil non-stop, avem pagina pe o retea de socializare deschisa dialogului si o adresa de mail la care se raspunde pe loc. În plus, aplicatia pune la dispozitie o sectiune speciala pentru a plasa o", au aratat reprezentantii Clever Taxi.Cei de la Clever sustin ca soferii trebuie sa treaca de un proces standard de, ramân în sistem doar daca pastreaza un rating bun si nu primesc reclamatii. In plus, pentru ca au provocat un asemenea scandal, firmele de taxi din Iasi isi risca autorizatiile. Cu alte cuvinte, acestia ar fi incalcat legea concurentei, incercand sa elimine alti competitori de pe piata prin mijloace neortodoxe."Sistemuleste închis si monitorizat spre deosebire de cursele facute cu soferi luati de pe strada sau chemati prin dispecerat. De mentionat este ca noi colaboram cu soferi de taxi de la toate companiile de taxi din Iasi. Aplicatia de e-hailing Clever Taxi este prezenta pe piata din Iasi de peste patru ani, timp în care am colaborat si continuam colaborarea cu soferii de taxi de la toate companiile din oras. În contextul actualelor acuzatii, dispeceratele îsi depasesc atributiile legale. Situatia de la Iasi încalca obligatia de baza a dispeceratului conform legii taximetriei 38/2003, fapt care poate aduce suspendarea autorizatiei de dispecerat. Legea prevede ca trebuie sa nu aplice practici prin care sa detina controlul asupra pietei taximetriei, sa provoace distorsiuni ale concurentei sau sa elimine concurenta, precum si practici monopoliste. Mentionam ca sistemul Clever Taxi nu este un concurent al dispeceratelor, ci o evolutie tehnologica naturala care raspunde unei nevoi a pietei", au mai mentionat cei de la Clever Taxi.