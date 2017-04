• Familia directorului general de la Salubris controleaza o retea de firme private ce au contracte cu bani publici, mai exact cu alte firme subordonate municipalitatii din Iasi • Aceste companii au inregistrat o explozie in ultmii ani, trecand de la pierderi la profituri considerabile odata cu semnarea unor noi contracte • Seful Salubris SA este acuzat ca isi exercita influenta pentru a incheia intelegeri intre companiile controlate de familia sa si alte parti care scot bani grei din buzunar

In vreme ce Salubris SA, firma publica condusa de Ioan Apostol, esueaza an de an in ceea ce priveste gestionarea cainilor fara stapan si a deseurilor din Iasi, afacerile private controlate de familia Apostol au explodat in ultimii ani, inregistrand un succes fulminant.



Ionut Cristian Apostol si Mihaela Apostol, fiul si nora directorului general de la Salubris Iasi, figureaza in conducerea mai multor companii cu diferite obiecte de activitate si care au inregistrat un salt fulminant dupa ce firmele acestora au pus mana pe mai multe contracte pe bani publici si au obtinut finantari nerambursabile pe fonduri europene.









Cea mai importanta firma a familiei Apostol are contracte pe banda rulanta Familia directorului general de la Salubris controleaza o retea de firme private ce au contracte cu bani publici, mai exact cu alte firme subordonate municipalitatii din Iasi.

AP Krystian Group SRL este controlata in acte de Ionut Cristian si Mihaela Apostol si are sediul pe strada Constantin Langa nr. 110 din comuna Miroslava. Aceasta firma a inregistrat o explozie, afacerea crescand in doar cativa ani de la o cifra de afaceri de 250 mii lei la una de 817 mii lei, iar asta s-a intamplat intr-o perioada in care AP Krystian Group SRL a pus mana pe fonduri europene nerambursabile.



Asta in conditiile in care numarul de angajati ai companiei a ramas constant, cu o medie de 6 salariati. Obiectul de activitate lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.



Desi cifra de afaceri a crescut considerabil in compania controlata de familia Apostol, sefii firmei nu au raportat la Autoritatea Fiscala si profituri direct proportionale. Dupa ani de-a randul in care au declarat pierderi constante, la o cifra de afaceri de 592 mii lei, AP Krystian Group SRL a declarat un profit de doar o mie de lei.



Compania familiei Apostol a primit prin intermediul Oficiului Teritorial pentru IMM-uri si Cooperatie Iasi un contract de finantare nerambursabila in cadrul proiectului "Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata". Valoarea totala a proiectului este de 100.000 de lei, din care 80 la suta este finantare nerambursabila. Adica 20.000 de lei provin de la Ionut Cristian Apostol. Banii sunt destinati dezvoltarii afacerilor prin achizitionarea de echipamente tehnologice.



Prin intermediul acestei firme, familia Apostol a obtinut contracte de lucrari de la EcoPiata SA, firma Primariei Iasi care se ocupa de gestionarea pietelor agrioalimentare si a bazarului, al carei director general este controversatul Cristian Starica. Contractele Ecopiata cu Apk Group au fost facute prin atribuire directa, iar unul dintre acestea s-a referit la inlocuirea unor conducte de apa in Piata Alexandru cel Bun (Autorizatia de constructie 707 din august 2014).

Afacerile au explodat in ultimii ani



Mihaela Apostol impreuna cu un alt asociat, Mihaela Bunescu, detin firma Reverif SRL care are acelasi domeniu de activitate ca si AP Krystian Group. Compania Reverif SRL are sediul in Uricani, pe strada Podgoriei 26, adica exact vila in care locuiesc parintii lui Ion Apostol, actualul director general al Salubris SA. Ca si in cazul celorlalte firme, valoarea afacerii Reverif SRL aproape ca s-a triplat in ultimii ani, trecand de la o pierdere de 21.820 lei, la un profit de 114.578 lei in doar trei ani.



MI & A Auto Best SRL este o alta companie controlata de familia Apostol. Nora directorului de la Salubris alaturi de Liliana Anca Martin conduc aceasta firma din anul 2010 si au ca obiect de activitate "comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule". Anul trecut, firma cu sediul in Tatarasi, pe strada Vasile Lupu, a inregistrat pierderi de 17 mii lei la o cifra de afaceri de 87 mii lei.



Activitatea acestei firme este cel putin suspecta tinand cont de faptul ca, de la infiintarea ei, cei doi administratori au prezentat documente conform carora, in toti cei patru ani de activitate, au fost inregistrate doar pierderi cuprinse intre 15 si 20 mii lei anual. Cu toate acestea, compania nu a fost inchisa. De mentionat faptul ca, soferii Salubris au acuzat in repetate randuri ca autoutilitarele companiei sunt reparate cu piese de schimb second-hand achizitionate prin conditii suspecte.



Contactat telefonic, Ionut Cristian Apostol s-a aratat oarecum deranjat de intrebarile reporterilor BUNA ZIUA IASI si a refuzat sa dea prea multe detalii despre afacerile familiei sale, negand faptul ca influenta tatalui sau, director general la Salubris SA, are legatura cu succesul afacerilor. "Prin seriozitate am ajuns aici. Va rog sa ma sunati luni pentru ca astazi este duminica", a spus Ionut Cristian Apostol, fiul directorului general al Salubris SA.