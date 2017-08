INCENDIAR! Victor Ponta ar fi incercat sa VANDA TAROM! Emiratele Unite, prima pe lista fostului premier

victor ponta

In anul 2013, Victor Ponta, pe atunci prim-ministru, a incercat sa vanda Tarom in Qatar, Emiratele Arabe Unite si in Turcia, dar nicio companie nu a fost interesata, a afirmat fostul director al TAROM Nicolae Demetriade, la emisiunea ”Jocuri de Putere”, de la Realitatea TV.

"Aceasta problema cu vanzarea companiei este o gogorita. Sunt multe piste false. Domnul prim-ministru Ponta a fost in 2013 in Qatar, in Emirate, in Turcia, a discutat peste tot despre vanzarea companiei", a afirmat Nicolae Demetriade.

Nimeni n-a fost, insa, interesat, a precizat fostul director al companiei. ”Nu prezinta intres pentru cineva sa preia o companie cu 500 de milioane de dolari pierdere. Oricine vrea sa-si faca o companie in Romania in trei luni o face, o ia de la zero, fara bataie de cap”, a spus acesta. In opinia sa, sindicatele au un rol covarsitor in ceea ce s-a intamplat pana acum in TAROM. ”Au manevrat cum au vrut ei cand pilotii, cand mecanicii”, a mai afirmat Demetriade.

