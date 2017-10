Incendii devastatoare in mai multe comune iesene

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta () Iasi au intervenit in ultima perioada pentru a stinge mai multeizbucnite la unele locuinte din judet. Doua astfel de interventii au avut loc in comunele Popricani si Lespezi, unde au ars gospodariile unor localnici. Flacarile au pornit de la sobele din locuinte care nu au fost izolate corespunzator."În data de 24 octombrie, ora 0:12, Sectia de Pompieri Pascani a intervenit în satul Bursusc Deal, comuna Lespezi, judetul Iasi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta. Au ars aproximativ 150 mp astereala din lemn din compunerea acoperisului, 100 mp scândura din compunerea tavanului, cinci mc grinzi de lemn, trei usi, doua ferestre de termopan, un pat, o tona porumb si 0,5 tone grâu. Cauza probabila a incendiului tine de cosul, canalul, burlanul de fum amplasat ori neprotejat termic fata de materialele combustibile. În aceeasi zi, ora 1:20,deIasi a intervenit în satul Moimesti, comuna Popricani, judetul Iasi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta. A ars astereala din lemn pe o suprafata de aproximativ 10 metri patrati.probabila a incendiului tine de cosul, canalul, burlanul de fum amplasat ori neprotejat termic fata de materialele combustibile", au mentionat reprezentantii ISU Iasi.Si genistii Inspectoratului au intervenit în comunapentru a ridica de pe un teren viran douaaruncator calibrul 82 mm. Suprafata asanata a fost de 200 metri patrati. Genistii au intervenit si in localitatea Popricani pentru a ridica de pe un teren viran un proiectil perforant calibrul 76 mm. Suprafata asanata a fost de 200 metri patrati."În data de 23 octombrie, ora 17:08, Detasamentul 2 de Pompieri Iasi a intervenit în municipiul Iasi, strada Atelierului, pentru asigurarea masurilor specifice de interventie si acordarea primului ajutor medical calificat la un accident rutier produs între doua autoturisme", au mai mentionat reprezentantii Inspectoratului.