INCENDIU la sediul Politiei Transporturilor din Gara de Nord! Un barbat a ajuns in stare GRAVA la spital

Un barbat este internat in stare critica la Spitalul de Urgenta "Floreasca" din Capitala, in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, in subsolul sediului Politiei Transporturi Feroviare din Gara de Nord, potrivit news.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, incendiul se manifesta la subsolul sediului Politiei Transporturi din Gara de Nord, iar pompierii au gasit in interior un barbat cuprins de flacari.

Reprezentantul ISU a mai spus ca barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost scos de catre echipajele de interventie, fiind preluat de o ambulanta si transportat in stare grava, cu arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, la Spitalul de Urgenta "Floreasca". Barbatul are rani profunde pe toata suprafata corpului, iar mainile ii sunt carbonizate. Medicii spun ca are sanse minime de supravietuire.