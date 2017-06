Incendiu puternic in apropierea Judecatoriei Vaslui

Un incendiu puternic a izbucnit, marti dupa-amiaza, in zona centrala a municipiului Vaslui, in imediata apropiere a Judecatoriei din oras, dupa ce doua masini au luat foc, deocamdata cauzele declansarii incendiului nefiind cunoscute. La fata locului, intervin doua autospeciale de pompieri, zeci de politisti aflandu-se in zona pentru a asigura masurile de protectie.

Zona a fost izolata, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focului.