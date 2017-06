Incep lucrarile la podul din zona Cantemir

In aceasta perioada vor incepe lucrarile dea zonei din dreptul podului din zona. De cateva saptamani au fost demarate lucrarile pe bulevardul Cantemir, acestea urmand a fi gata in aceasta vara. In prezent, constructorii vor ataca zona podului spre Splai Bahlui, dupa care va incepe reabilitarea portiunii aflate la intersectia cu Soseaua Nationala."Pe bulevardul Dimitrie Cantemir echipele constructorilor au montat deja noile, largind suprafata carosabila, au asternut deja primele straturi de, au sapat canalele pentru retelele de cabluri si utilitati, au adus si montat o parte din noile pavele care vor fi montate pe trotuare. Zona neatacata înca este cea din intersectia cu Soseaua Nationala. Lucrari la podul Cantemir sunt programate în aceste zile", au mentionat reprezentantii municipalitatii iesene.Reabilitarea bulevardului Dimitrie Cantemir a inceput spre finalul lunii aprilie, valoarea lucrarilor fiind de peste doua milioane lei."Contractul aferent lucrarilor de modernizare a bulevardului Dimitrie Cantemir a fost semnat pe 27 aprilie. Potrivit contractului, lucrarile deale bulevardului Dimitrie Cantemir ar urma sa se finalizeze în sase luni, însa ritmul rapid ar putea face ca termenul sa fie redus considerabil. Lucrarile sunt efectuate de asociereaSRL –, valoarea acestora fiind de 2.367.626 lei, suma care include si modernizarea strazii Gh. Asachi. În cazul acesta, lucrarile vor începe, cel mai probabil, în jur de 15 iulie, dupa încheierea anului universitar", au mai aratat reprezentantii municipalitatii iesene.In plus, pana astazi,pe unele strazi din zona centrala a municipiului va fi restrictionata. Asta din cauza lucrarilor de reabilitare si modernizare a strazii Sf. Andrei.Practic, circulatia autoturismelor întreGh. Ghibanescu si strada Palat va fi restrictionata in tot acest timp pe un singur fir in functie de necesitati. Reprezentantii municipalitatii au aratat ca in perioada mentionata se vor face lucrari de frezare a îmbracamintii asfaltice pe tronsonul respectiv.