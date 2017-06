Incepand de maine nu se mai fac nunti! Iata motivul

De luni, 12 iunie, pana in 29 iunie in Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, motiv pentru care in aceasta perioada nu se mai fac nunti.

De ce nu se fac nunti in post?

Raspunsul la aceasta intrebare poate veni din cel putin doua puncte de vedere, explica un preot pentru Ziarul Lumina.

In primul rand, nu se pot savarsi nunti in post pentru ca aceasta perioada de postire se refera, atat la postirea sufleteasca cat si la cea trupeasca, iar postirea trupeasca nu are in vedere numai abtinerea de la anumite mancaruri si bauturi intr-o anumita perioada, ci si la abstinenta conjugala a sotilor.

In al doilea rand, nuntile nu se pot savarsi in post pentru ca intotdeauna slujba Tainei Nuntii este urmata de petreceri, in zilele noastre de cele mai multe ori chiar prea zgomotoase, or, nu ne putem imagina o masa de nunta cu mancare de post, iar atmosfera exuberanta a nuntii o vedem intr-o totala contradictie cu atmosfera de sobrietate ce caracterizeaza perioada postului.