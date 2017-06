Startul oficial al programului Start-Up Nation are loc astazi. Prima faza a proiectului este cea de depunere a dosarelor, care incepe astazi la ora 10:00.

"Toti cei care vor sa inceapa o afacere vor beneficia de finantare de pana la 200.000 de lei. Suma este integral nerambursabila. Prin adoptarea acestei masuri, tot mai multi tineri vor avea sansa sa isi construiasca viitorul in aceasta tara. Mult succes tuturor!", a declarat Tudor Ciuhodaru, deputat PSD de Iasi.

Inscrierea in program a planurilor de afaceri se va face online, timp de 30 de zile. Programul sprijina capitalul romanesc prin finantarea in limita maxima a 200.000 de lei, pentru 10.000 de persoane care incep o afacere in acest an.

Prin programul Start-Up Nation sunt finantate si cheltuielile salariale si cele cu chiriile, dar si cele pentru achizitia de echipamente, ceea ce-l face un program cu adresabilitate larga.

"Fiti atenti la completarea dosarului, altfel cheltuielile nu vor fi eligibile. Ceea ce vreti sa faceti trebuie sa se regaseasca in codul CAEN. Prin acest program se finanteaza un singur cod CAEN, iar ceea ce se cumpara trebuie sa aiba legatura cu acest cod. Start-Up Nation beneficiaza de o alocare de 1,7 miliarde lei, din surse bugetare nationale si fonduri europene. Simularile aplicatiei au fost un succes. La sfarsitul saptamanii trecute peste 2.500 de testari (un sfert din beneficiari) au aratat ca toate modulele sistemului electronic functioneaza si sunt usor de folosit", a mai adaugat deputatul social-democrat.