Incepe verificarea agricultorilor care au depus cereri unice de plata

Pe parcursul lunii iunie, angajatii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vor efectua o serie de controale in cazul beneficiarilor de fonduri europene, fiind vorba mai exact de unadministrativ si controlul preliminar al cererilor unice de plata, esantionarea acestora precum si transmiterea esantioanelor.Apoi, dupa aceasta etapa, in perioada 1 iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la fata locului pentruesantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligatii specifice, în iarna sau în primavara anului urmator.Plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua începând cu data de 15 octombrie 2017, iar plata regulara pentru anul de cerere 2017 se va efectua între 1 decembrie 2017 - 31 martie 2018. Sprijinul financiar aferent campaniei 2017 este finantat din(FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Fata de anul trecut, suprafata aferenta cererilor depuse de catre beneficiari este mai mare cu 214.524,58 hectare. Mai precis, in anul 2016 au depus cereri 901.335 fermieri pentru 9.326.864, 87 hectare, iar în 2017, 884.397au depus cereri pentru 9.541.389,45 hectare."Scaderea numarului de cereri depuse si cresterea suprafetei aferente demonstreaza ca exploatatiile s-au unit, asocierea fermierilor fiind din ce in ce mai necesara în vederea consolidarii rolului acestora pe piata", au declarat reprezentantii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.