Inceput de vara plin de surprize oferite de site-ul numarul 1 de shopping al vedetelor - Parfumeria.ro

Vara a inceput cu surprize! Dupa cum v-am anuntat saptamana trecuta, Parfumeria.ro, site-ul nr.1 de shopping al vedetelor a facut luna aceasta un an de la lansarea magazinului online si au pregatit 4 saptamani de foc cu oferte speciale HOT.

Saptamana trecuta a fost prima lor campanie numita Saptamana Ofertelor unde au avut discount-uri diferentiate la achizitii de 1, 2 sau 3 parfumuri.

Saptamana aceasta pana pe 18 iunie este Saptamana Preturilor Mici. Cei de la Parfumeria.ro au pregatit reduceri foarte mari la parfumurile cele mai cautate. Cu discount-uri de pana la 50%, oferta lor arata irezistibil.

Si nu numai atat! Ai transport GRATUIT la orice parfum achizitionat, indiferent de valoarea lui.

In continuare, pana la sfarsitul lunii, orice comanda va primi in cutia Parfumeria.ro si un card valoric cadou ce va putea fi folosit in perioada 1 iulie – 30 septembrie pentru o singura achizitie.

Nu in ultimul rand, daca nu ati apucat pana acum sa plasati o comanda, acum este momentul sa o faceti. Orice comanda plasata te va inscrie automat in tragerea la sorti unde poti castiga transport gratuit timp de 365 de zile. In fiecare saptamana se va organiza o tragere la sorti din comenzile plasate in luna iunie iar norocosul extras se va bucura de transport gratuit la orice comanda plasata pe www.parfumeria.ro timp de un an de zile!

Acum aveti ocazia sa achizitionati produse originale la cele mai mici preturi din piata online. Spor la cumparaturi!