Incident cu un avion TAROM! Aeronava a fost intoarsa din drum - UPDATE

Incident cu avion TAROM pe aeroportul din Bruxelles. Aeronava care plecase spre Bucuresti s-a intors din drum din cauza unei defectiuni tehnice.

Unul dintre pasagerii aflati la bord a povestit pe o retea de socializare ca s-a auzit o bubuitura la unul din motoare, iar apoi pilotii au decis sa intoarca aeronava pe aeroport.

Compania TAROM nu a dat detalii despre cauza acestei defectiuni si nici nu a anuntat ce vor face pasagerii care se aflau la bordul avionului.

Cursa ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti la ora 14.00"Stiti cum este sa ajungi deasupra plafonului de nori in plina urcare spre 7/8.000 si sa auzi o bubuitura groaznica in burta avionului? Va spun eu.... E groaznic de neplacut. Au trecut mai putin de 10 minute de la decolare, urma un zbor de aproape 3 ore intre Bruxelles si Bucuresti. Apoi un comandant calm si hotarat care intra peste sefa de Cabina care avea la randul sau o voce linistita care incerca sa insufle calm, pentru a da siguranta celor peste 100 de pasageri, ca a luat hotararea sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul Bruxelles de pe care abia plecasem...intoarce avionul, sa va tineti stranse centurile de siguranta si sa nu intrati in panica. Am aterizat!!!!! Cu bine. Update: Gata. Probleme grave cu un motor. A cedat in aer. Ne debarca. Revin cu amanunte." a spus Rares Bogdan pe Facebook.