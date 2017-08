Politistii din Maramures au deschis un dosar penal pe numele unui barbat al carui caine a omorat un copil de 4 ani si jumatate, muscandu-l de gat. Copilul era in grija bunicilor, intrucat mama acestuia este plecata la munca in strainatate, iar tatal nu se afla acasa in momentul incidentului.

In timp ce Politia si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului fac cercetari, noi detalii socante ies la iveala.

Vecinii sustin ca stiau despre animal ca ar fi agresiv si chiar i-au atras atentia stapanului in urma cu doar cateva zile asupra acestui fapt.

"Era un caine rau si a dat sa sara si la altii", spune unul dintre vecini, potrivit Jurnal din Romania.

Stapanul animalului era chiar unchiul micutului. Tanarul de doar 18 ani munceste in Italia. De acolo si-a cumparat cainele si l-a adus in tara in urma cu doar 2 saptamani, atunci cand a venit in vacanta. Nu l-a inregistrat insa si la Politia din Sighetu Marmatiei, asa cum cere legea, desi este vorba despre o rasa agresiva.

"Copilul se afla in curte si a fost atacat de caine si muscat in zona gatului si a decedat, cadavrul fiind transportat la IML in vederea necropsiei. Cainele a fost adus in tara de unchiul copilului in luna iulie si nu era declarat la asociatia chinologica si nici la Politie. In cauza s-a deschis dosar penal pe numele unchiului copilului pentru ucidere din culpa, neluarea de catre proprietarul cainelui a masurilor de prevenire a atacului canin asupra unor persoane si introducerea in tara a raselor de caini de lupta si atac", a spus purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, potrivit Mediafax.

Patrupedul care l-a atacat si l-a ucis pe micut la Sighetu Marmatiei va fi eutanasiat de serviciul de ecarisaj aflat in subordinea institutiei, a precizat marti, pentru Agerpres, primarul municipiului Horia Scubli.

Mama micutului Luca se afla la munca in Anglia si a fost acasa la Sighetu Marmatiei in urma cu scurt timp. Rapusa de durere, femeia a postat un mesaj cutremurator pe pagina ei de Facebook:

"Acum 4 ani si jumatate chiar de 8 martie Dumnezeu a vrut ca tu sa vii pe lume si sa ma faci cea mai fericita femeie de pe pamant. Dar ieri….a fost ceea mai nefericita deoarece tot ce aveam mai scump si mai de pret pe lume copil frumos ai plecat mult prea devreme din viata mea si a tatalui tau. Un simplu zambet de-al tau ma facea sa uit orice problema aveam si sa imi dau seama ca esti cel mai frumos lucru din viata mea.Te iubesc si o sa te iubesc toata viata mea sper doar ca acolo unde esti sa fii fericit si sa ma ajuti sa pot sa trec peste tot", a scris mama indurerata.

Sute de persoane i-au transmis mesaje de sustinere mamei, dar si familiei greu incercate.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.