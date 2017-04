INCREDIBIL! A dus o sarcina timp de 57 de ani! Cand au operat-o, medicii au gasit un bebelus

O femeie in varsta din Brazilia a descoperit ca durerile ei de stomac nu erau un semn al unei indigestii, ci al unui fetus. Fatul pietrificat a fost purtat de batrana timp de 57 de ani.

O brazilianca a fost spitalizata saptamana trecuta cu dureri de stomac ingrozitoare. Radiografiile au dezvaluit ca femeia purta in pantece, de 57 de ani, un fetus care se calcificase.

Aceasta conditie medicala este denumita in termeni medicali „bebelus litopedion" (din greaca: litho – piatra, pedion – copil). „Fatul litopedion" este un fenomen foarte rar care apare atunci cand fetusul moare in timpul unei sarcini ectopice (extrauterine). Fiind prea mare pentru a fi resorbit de organismul mamei, fatul va ramane in cavitatea abdominala incepand se se calcifieze subcutanat, proces care o apara pe mama de tesutul mort, prevenind infectia.

„Prin ecografie nu a fost posibil sa vedem fetusul. L-am vazut cu ajutorul radiografiilor. Am vazut fata bebelusului, oasele mainilor si picioarelor, sira spinarii si coastele", spune Gesneria Saraiva Kratka, ginecolog la spitalul din Porto Nacional, Brazilia, unde a fost tratata femeia careia nu i-a fost dezvaluita identitatea, noteaza „International Business Times".

Femeia de 84 de ani si-a amintit ca a fost insarcinata cu peste 50 de ani in urma, dar sustine ca si-a pierdut copilul dupa ce a simtit dureri crancene in timpul sarcinii. Cand a vazut ca burta nu ii mai creste si ca bebelusul nu se mai misca, a presupus ca bebelusul fusese eliminat de organism.

Sarcinile ectopice sunt destul de comune, avand loc la una dintre 11.000 de sarcini, insa „fatul litopedion" se intampla la doar 1,5 – 1,8% din aceste sarcini extrauterine, noteaza jurnalul medical din Sao Paolo, Brazilia.

Un caz asemanator a fost semnalat si in Maroc.