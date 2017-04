• Romanca care a fost ranita in urma unui atentat a mers la Stockholm sa cerseasca pentru a-si ajuta fiii sa construiasca o casa la Iasi • Tiganca a trecut prin multe, iar la varsta de 83 de ani a ajuns la colt de strada la mii de kilometri distanta de casa • La Iasi mai are doi fii, iar din spusele lor se pare ca batrana a plecat la cersit pentru a-i ajuta • Din satra si pana in Suedia a fost drum lung, iar povestea de viata a tigancii este una tumultoasa



Papusa Ciuraru se afla pe strada Drottninggatan din capitala statului suedez in momentul in care teroristul ISIS a intrat in multime cu camionul. Femeia a supravietuit atacului si a ajuns pe un pat de spital, ranita la un picior. Vestea a ajuns de indata la copii sai din Iasi.



"Ne-a sunat fratele nostru si ne-a spus ca mama noastra a ajuns la spital din cauza teroristilor. Ne-a parut rau. E mama noastra. A plecat acolo ca sa ne ajute pe noi sa ne ridicam o casa aici. Ce sa facem si noi. Muncim pe aici, dar nu castigam prea mult ca sa ne putem termina casa. Stam pe la neamuri. Intr-o zi la unul in alta zi la altul si tot asa, dar nu tine prea mult", a declarat Pavel Ciuraru, unul dintre fiul batranei ranite. Reporterii suedezi au discutat cu Papusa dupa atentat.



"In timp ce stateam acolo, cu piatra pe picioare, am crezut ca s-a terminat totul. Apoi au venit doi oameni la mine. Unul avea o bicicleta, a lasat-o la o parte si l-a ajutat pe celalalt sa ridice piatra de pe picioarele mele. M-au ridicat si m-au dus intr-un hotel din vecinatate unde am primit tratament. Am fost surprinsa ca au stat si m-au ajutat. Credeam ca toata lumea va fugi peste mine sa se salveze", a povestit Papusa pentru cotidianul suedez Expressen.

Dupa ce a ajuns in spital a fost supusa unei interventii chirurgicale si starea ei este buna. Femeia spunea ca isi va continua viata ca si pana acum si ca spera sa poata sa-si ajute mai mult familia. "Viata merge inainte. Nu e alta cale. Sunt recunoscatoare pentru tot ajutorul primit. Daca tot am avut norocul sa traiesc, o sa-mi ajut si mai mult familia. Luni o sa ma externeze si apoi ma intorc pe strada", a mai spus Papusa Ciuraru.

Suparare mare in Dancu



Vestea a ajuns rapid la rudele femeii din Dancu, iar tiganii spun ca s-au rugat pentru sanatatea sa. "Pe mine m-a sunat tata prima data si mi-a spus ca bunica a fost ranita de teroristi. Ne-am suparat toti. Ea a plecat acolo sa ne ajute. Are trei copii. Tatal meu e plecat cu ea acolo si ceilalti doi sunt aici in Dancu. Ne pare foarte rau. Sa-i dea Dumnezeu sanatate si sa se faca bine. Sa vina acasa, sa mai stea acolo, cum vrea ea, numai sa fie sanatoasa."



Papusa Ciuraru a trecut prin multe, dar a scapat de fiecare data cu zile. In 1942 a fost obligata sa fuga cu familia pentru a scapa de holocaustul ordonat la autoritatile vremii impotriva tiganilor si evreilor. In urma cu trei ani a ajuns in Suedia unde a inceput sa cerseasca pentru a-si ajuta familia. In capitala Suediei a avut parte de multe greutati, a fost atacata, batuta, i-au fost incendiate lucrurile, insa a trecut de toate aceste greutati. Acum, comunitatea rromilor din Dancu spera ca Papusa, batranica devenita cunoscuta peste noapte sa se faca bine.



"Ce sa faci in Romania? Nu ne angajeaza nimeni pe noi. Cersim, adunam bidoane, facem si noi ce putem pentru bani. Nu furam sa stiti! Muncim cum putem. Suntem vai de capul nostru... Mama s-a dus in Suedia sa ne ajute, avem nevoie de ajutorul ei. Am mai ramas trei frati. Ne ridicam si noi o casa sa locuim cu totii", a declarat Lere Pavel, un alt fiu de-al batranii.



Va reamintim ca un barbat a intrat cu un camion in multime, in dupa-amiaza zilei de 7, pe cunoscuta artera comerciala Drottningatan din Stockholm, masina oprindu-se in vitrina Ahlens Mall. Autoritatile au anuntat ca trei persoane si-au pierdut viata, in timp ce alte opt au fost ranite, dupa ce bilantul a fost revizuit de mai multe ori.