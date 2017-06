Incredibil. Aceasta femeie din Iasi castiga peste 40.000 euro pe luna. Iata cu ce se ocupa

Caz incredibil in. Un personaj controversat, implicat in numeroase scandaluri de-a lungul timpului, a reusit sa adune in timp sume de-a dreptul fabuloase. S-a ajuns ca intr-un singur an sa adune peste 2,4 milioane de lei dintr-o activitate independenta fata de ceea ce au mandatat-o iesenii. Este vorba de senatorulLaura Iuliana Scantei. Aceasta a adunat din activitatea de notar public in ultimul an cateva milioane de lei. Fata de decembrie 2016, cand si-a preluat mandatul de senator, sumele obtinute aproape s-au dublat.Astfel, Scantei si-a dublat veniturile intr-un an. Daca in 2015 a obtinut 1,3 milioane de lei ca, in 2016 aceasta si-a sporit averea cu alte 2,4 milioane lei. Practic senatorul PNL a adunat 200 mii lei lunar (aproximativ 45.000euro). Aceasta femeie este poate cel mai bogatal Iasului in momentul de fata.a devenit cunoscuta prin anul 2007 cand a ajuns in Ministerul Justitiei sub aripa ministrului penal Tudor Chiuariu.De atunci, averea ei parca a explodat. Scantei se lauda ca detine douaintravilane in Sectorul 1 din municipiul Bucuresti, dobandite in 2008 si 2009. Scantei mai detine si douain Capitala, tot in Sectorul 1, dobandite in 2008 si 2009, dar si unul in Iasi, zona Primaverii, din anul 2010.Aceasta sustine ca are unfabricat in anul 2005, dar si o colectie fabuloasa de. Scantei detine ceasuri de mana dobandite intre 2009 si 2016, in valoare de 60.000 de euro. Pe langa ceasuri, mai are bijuterii si accesorii vestimentare de colectie, achizitionate intre 2009 si 2016, in valoare de 40.000 euro. In aceeasi perioada de timp, senatoarea si-a facut o colectie de tablouri si sculpturi in valoare de 20.000 euro.In anul 2014 si-a cumparat oin valoare de 18.000 euro. Senatorul PNL are nu mai putin de noua active financiare deschise in euro si in lei. Cele doua conturi in moneda de circulatie europeana au o valoare de circa 7.500 euro, iar cel in moneda nationala este de peste 232.000 lei.Femeia are si cateva credite. Unul a fost deschis in anul 2008, in valoare de 270 mii de franci elvetieni, scadent in 2033. Un alt credit a fost contractat in 2009 si este scandent in 2039, in valoare de 150.000 euro. Un alt credit a fost deschis in 2013 si este scadent in 2018, in valoare de 85.000 lei.Pentru cele sase luni activitate in senat, Scantei a trecut o indemnizatie de 7.500 lei pe luna. Ramane insa suma fabuloasa trecuta de Scantei inintre cea din decembrie 2016 si cea din iunie 2017, in care apare o diferenta de 1,1 milioane lei survenita din activitatea de notar. De mentionat ca aceasta are cabinetul in Sectorul 1 chiar in apropierea de Palatul Victoria, sediul Guvernului Romaniei.De numele senatorului PNL se leaga si unele scandaluri. Pupila lui Chiuariu a avut acces chiar la dosarele arhivei Serviciului Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA), care contine dosare despre magistrati si nu numai. In plus, senatoarea PNL Iasi a ajuns sa fie urmarita penal pentru fals si uz de fals, in urma unei plangeri depuse la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de avocatul iesean Dragomir Tomaseschi.Liberalul a reclamat nereguli in ceea ce priveste statutul de membru PNL al senatoarei Iulia Scantei. Aceasta s-ar fi folosit de o declaratie falsa pentru a candida din partea PNL la alegerile parlamentare. Dupa o clasare initiala a dosarului, Tomaseschi a contestat solutia, iar procurorii au reinceput urmarirea penala fata de senatoarea Scantei.Aceasta a dat o declaratie pe propria raspundere ca este membru PNL inainte ca acest lucru sa fie oficial. Mai mult, validarea sa in calitatea de membru ar fi fost facuta nestatutar. In ciuda faptului ca Tomaseschi a contestat mandatul de senator al colegei sale de partid, Iulia Scantei a fost validata in Parlament in decembrie anul trecut.