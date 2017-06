INCREDIBIL! Barbati suspect de TBC, in arestul Capitalei

Situatie extrem de grava in celulele Politiei! Zece persoane, care sunt arestate preventiv, sunt suspecte de TBC, anunta Romania TV. Suspectii de TBC sunt incarcerati in sectii diferite de politie. Doi sunt in arest la sectia 12, unul la sectia 19, iar alti sase in Arestul Central. Printre suspecti s-ar afla si femei, dintre care una este insarcinata. O politista care ii supravegheaza pe cei arestati este si ea suspecta de TBC.

"Astept sa vina seful politiei sa ma lamureasca asupra acestor aspecte si sa gasim si solutia. (...) Vom dispune masuri concrete, dar intai vreau sa existe aceasta discutie intre mine si seful Politiei. (...) Am avut o discutie si am solicitat si o evaluare.", a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan.