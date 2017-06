INCREDIBIL! Cel mai NEBUNESC plan din istoria omenirii: Va fi construit un zgarie-nori pe un asteroid - VIDEO

Analemma Tower ar putea fi prima cladire de tip zgarie-nori ce va fi construita pe un asteroid plasat pe orbita Terrei. Rezidentii si vizitatorii vor avea posibilitatea de a admira imagini uimitoare de pe planeta noastra, in timp ce vor calatori prin spatiu cu o viteza de aproape 480 de kilometri pe ora, informeaza CNN in editia online. Reprezentantii cabinetului de arhitectura Clouds Architecture Office au prezentat planurile pentru un zgarie-nori futurist, denumit "Analemma Tower". Cladirea se va afla deasupra solului si va fi atasata de un asteroid, in spatiu, pe orbita Terrei. Din acest motiv, rezidentii din Analemma Tower vor avea drept adrese orice zona de pe Pamant.

Turnul va fi suspendat cu ajutorul unor cabluri extrem de rezistente de un asteroid plasat pe o "orbita geosincrona excentrica". Cu alte cuvinte, turnul se va misca intotdeauna - rezidentii si vizitatorii vor efectua calatorii zilnice intre emisfera nordica si cea sudica, cu o vizita prelungita deasupra unei regiuni care poate fi numita "acasa" - New York sau Dubai. Dupa acelasi principiu, Clouds Architecture Office (CAO) planuieste sa foloseasca un asteroid pe care sa il lege cu un fel de "harnasament" alcatuit din cabluri ultrarezistente si sa il directioneze apoi spre Terra, plasandu-l pe o orbita sigura si tinand legat de el acel zgarie-nori.

Ostap Rudakevych, arhitect al proiectului Analemma Tower, a dezvaluit pentru CNN ca acel turn ar putea fi realizat din materiale durabile si usoare, precum fibra de carbon si aluminiu. Va fi nevoie insa de o serie de descoperiri in domeniul ingineriei cablurilor, pentru ca specialistii sa poata sa fabrice la sol cabluri suficient de rezistente pentru a sustine o astfel de structura. Energia cladirii va fi furnizata de un grup de panouri solare, plasate in spatiu, care vor avea o expunere constanta la Soare. Apa pentru locuitorii turnului va fi captata din nori si din apa de ploaie si va fi mentinuta intr-un sistem de reciclare semi-inchis. Varful turnului se va afla la altitudinea de 32.000 de metri deasupra Terrei, iar specialistii afirma ca intreaga structura se va deplasa pe cerul terestru cu o viteza de 480 de kilometri pe ora.