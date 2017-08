Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Autoritatile din judetul Neamt au facut un prim pas pentru demararea proiectului autostrazii Est-Vest. Ieri, Consiliul Judetean Neamt a emis certificatul de urbanism pentru construirea autostrazii Targu Mures – Targu Neamt, in urma solicitarii venite de laEste vorba de portiunea ce traverseaza judetul Neamt din autostrada. Asta, in timp ce sefii administratiei iesene nu s-au grabit sa faca documentatia necesara demararii proiectului."Am preluat mandatul de presedinte al Consiliului Judetean Neamt cu gândul de a le îmbunatati viata nemtenilor si de a transforma judetul nostru într-un mediu favorabil investitiilor si afacerilor. Aceste deziderate încep sa prinda contur, apelurile si demersurile repetate prin care am sustinut nevoia de investitii si potentialul Moldovei la nivel central, conducând la realizarea unui pas important, respectiv, eliberarea certificatului dede catrepentru autostrada. Acestva reusi sa conecteze judetul Neamt la vestul tarii si implicit la Europa, asigurând zonei noastre odurabila. Odata cu construirea autostrazii Targu Mures - Targu Neamt vom duce zona la un alt nivel, care ne va permite sa nu mai discutam doar despre potential, ci despre oportunitate, care ne va permite sa exploatam la maxim resursele economice, turistice si intelectuale de care dispunem", a mentionat Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt.Tronsonul deDitrau - Targu Neamt face parte din autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni ce va face legatura dintre autostrada Transilvania si Republica Moldova. Lungimea traseului va fi de circa 118,8 kilometri si traverseaza 11 localitati din judetul Neamt, respectiv Grinties, Ceahlau, Poiana Teiului, Pipirig, Vînatori-Neamt, Agapia, Petricani, Urecheni, Timisesti, Pastraveni si orasul Targu Neamt.Masura luata de reprezentantii Consiliului Judetean Neamt nu s-a lasat asteptata. Opozitia dina tinut sa-i bata obrazul presedintelui. Reprezentantiiau mentionat caCJar trebui sa ia exemplul judetului vecin si sa se apuce de treaba pentru ca in momentul in care studiul de fezabilitate pentru autostrada este gata, proiectul sa nu mai bata pasul pe loc."Nu ma surprinde cu nimic ca judetul Neamt ne-a luat-o inainte din toate punctele de vedere cu acest proiect. Un prim exemplu in acest sens poate fi si sedinta decare a avut loc la Piatra Neamt acum cateva luni. Se pare ca Iasul nu conteaza pe harta Guvernului PSD, dar si ca liderii locali sunt indiferenti la dorintele iesenilor. Sper sa nu traiesc momentul in care sa vad cum unele deconcentrate regionale vor fi mutate in alte. Astept reactia presedintelui Consiliului Judetean cu privire la competitia din regiunea noastra si de ce Iasul intarzie sa faca pasi identici in vederea construirii autostrazii. Am atras atentia inca de acum ceva vreme ca ar trebui sa luam exemplu de la vecinii nostri. Ei pot fi un exemplu pozitiv pentru administratia din Iasi", a mentionat, liderul grupului de consilieri judeteni PMP. In schimb, Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, nu a raspuns la telefon pentru a comenta situatia.Recent, la nivel central, au aparut alte probleme legate de autostrada. Procurorii DNA au cerut Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere documentele aferente studiilor de fezabilitate facute pentru autostrada Targu Mures - Ditrau, respectiv pentru cel de-al treilea tronson al proiectului.Studiile de fezabilitate facute la infinit, fara nicio finalitate si pentru a carorse platesc sume umflate, au ajuns in atentia procurorilor, care luna trecuta au cerut Companiei de Autostrazi contractul pentru realizarea studiului pe tronsonul in cauza, ajuns si laAspectele cercetate tin de atribuirea unorcatre firma Search Corporation prin incredintare directa si majorari ale valorilor initiale.S.A. a semnat contractul de servicii pentru proiectul privind revizuirea studiului de fezabilitate in mai 2015. Una dintre problemele reclamate de catre Curtea de Conturi tinea de faptul ca a mai fost facut un studiu similar in urma cu cativa ani, prin urmare, actualul studiu ar reprezenta o risipa.