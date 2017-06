Acuzatii extrem de grave facute de directorul unei companii specializate in furnizarea de armament si munitii. Dinu Solojan, director general al companiei Transcarpat Sportours International SRL, Dinu Solojan, l-a sesizat pe presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, Adrian Tutuianu, reclamand mai multe ilegalitati care s-ar fi comis si care inca s-ar comite in cadrul Serviciului Roman de Informatii.



Solojan acuza ca in ultimii patru ani SRI ar fi tolerat si chiar dispus incalcarea legislatiei achizitiilor publice, in favoarea unor firme de casa, apropiate sau agreate de conducerea Serviciului. Practic, sustine Solojan, SRI ar fi incurajat traficul ilicit de munitii, prejudiciind interesele companiei sale Transcarpat Sportours International SRL. Solojan arata ca despre ceea ce se intampla la nivelul SRI l-a informat atat pe directorul Serviciului Eduard Hellvig, dar si pe presedintele Romaniei Klaus Iohannis, insa fara vreun rezultat. Pe de alta parte, Dinu Solojan dezvaluie ca a formulat la DNA plangeri penale impotriva fostului prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea (foto dreapta), dar si impotriva actualului adjunct al SRI, generalul George Voinescu (foto stanga). Despre acesta din urma, ne referim la generalul George Voinescu, directorul companiei Transcarpat Sportours International SRL subliniaza ca este singurul membru al echipei lui Florian Coldea care inca se afla in functie si il acuza ca este „foarte bine pregatit pentru fraudarea banului public”.

Luju.ro prezinta un fragment din sesizarea directorului general al companiei Transcarpat Sportours International SRL, Dinu Solojan, adresata presedintelui Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, Adrian Tutuianu:

„In ultimii 4 ani, conducerea SRI a dispus sau a tolerat actiuni ale unor structuri din subordine care au vizat incalcarea voita si sistematica a legislatiei achizitiilor publice, astfel incat sa fie organizate proceduri de achizitii care sa fie castigate de firme 'de casa', firme apropiate/agreate de catre conducerea SRI.

Aceste actiuni au avut in vedere fraudarea procedurilor de achizitii publice astfel incat sa acceada la contracte doar aceste firme, acestea nefiind legal abilitate sa se angajeze in astfel de contracte de furnizare. Dreptul legal de a se angaja in aceste contracte rezulta doar din existenta autorizarii specifice domeniului de activitate legat de furnizarea in regim comercial de munitii catre institutiile statului roman.

Totodata, prin actiunile acestora, SRI a incurajat, de fapt, traficul ilicit de munitii, desi domnul director Hellvig ne aminteste cu fiecare ocazie ca institutia este ferm angrenata in stoparea actiunilor de proliferare. De altfel, domnul director Hellvig ne spune si ca SRI respecta mereu si in orice ocazie legea si manifesta respect fata de cetatenii Romaniei, dar poate sa afirme asemenea neadevaruri doar pentru ca sta intors cu spatele la ce se intampla, de fapt, in institutie.

Incepand cu anul 2014, oficiali ai SRI s-au implicat intr-o activitate sustinuta de prejudiciere a intereselor comericale legitime ale companiei mele, prin blocarea ostentativa a accesului societatii noastre la contracte. Metoda principala a fost aceea de a initia, in mod nelegal, achizitii netransparente si neconcurentiale, cu directionarea contractelor in mod prestabilit, astfel incat fiecare dintre cei cativa operatori economici invitati pe alese, adica pe simpatii si disponibilitati de a intoarce curtoazia, sa castige cate ceva.

Pregatirea acestor achizitii cu dedicatie a insemnat si divulgarea in avans a unor informatii sensibile despre intentiile de achizitii, despre necesarul de munitii al SRI, astfel incat acestia sa fie pregatiti din timp.

In intervalul 2014-2016, aceste metode prin care SRI a facut cadou contracte de peste 2,5 milioane de euro unor firme cu capacitati reduse de actiune pe pietele specializate, exista indicii ca SRI s-a aflat (si apreciem ca se afla si acum) in situatia de a nu fi aprovizionat corespunzator cu munitii tocmai cand pretinde ca amenintarile la adresa sigurantei nationale a Romaniei sunt mai mari ca oricand. De fapt, a primit unele munitii cu performante atat de slabe incat au trebuit sa fie retrase de la tragere, iar toata situatia a fost musamalizata cu voia domnului director al SRI. Avand in vedere ca operatorul economic care a livrat munitia cu deficiente era simpatic conducerii UM 0461 Bucuresti, acesta nu a suferit nicio sanctiune legala.

Veti sesiza, domnule presedinte, un comportament de tip securist chiar sub directoratul domnului Hellvig, adica o protectie oferita 'alor nostri' si o represiune pentru cei ce nu sunt 'de-ai nostri'.

La fel, au fost lovite de nelegalitati evidente doua proceduri de atribuire pentru un sistem de antrenament finantate din fonduri europene, indicand faptul ca SRI nu este interesat de respectarea legislatiei eruopene si nici de imaginea Romaniei in cadrul UE.





Mentionam ca atat Curtea de Apel Bucuresti, cat si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor au decis in mod definitiv ca 3 dintre companiile care au primit contracte prin metode nelegale nu aveau capacitatea de a fi calificate in respectivele proceduri de atribuire. De altfel, trebuie sa stiti ca firmele prietene ale conducerii SRI nu au fost calificate de nicio alta institutie armata a Romaniei in proceduri de atribuire, ceea ce demonstreaza amploarea fraudelor de la SRI si incalcarile asumate ale legii.

In cursul anului 2015, am transmis Presedintelui Romaniei un memoriu in care prezentam modul in care SRI a inteles sa afecteze activitatea operatorilor economici nationali, in special a companiei mele, liderul pietei specializate, pentru favorizarea unei entitati economice straine. Spre surprinderea mea, memoriul a ramas fara raspuns. Toate aceste aspecte au fost sesizate directorului SRI, dar nu am primit niciun raspuns concludent din partea domniei sale, din contra s-a dispus accentuarea fraudelor si abuzurilor existente. Acestea s-au intensificat si mai mult dupa ce am depus o plangere penala la DNA impotriva prim-adjunctului directorului, domnul Florian Coldea si impotriva adjunctului pentru logistica, domnul George Voinescu, precum si impotriva sefului UM 0461 Bucuresti si a unor membri ai comisiilor de evaluare care au acceptat sa fie fraudate aceste achizitii.

De asemenea, detin o corespondenta, pe care doresc sa o pun la dispozitia Comisiei pe care o conduceti, intre directorul economic al SPP si adjunctul pentru logistica al directorului SRI, domnul George Voinescu, in care primul ii cere celui de-al doilea sa interpreteze legislatia privind operatiunile cu arme si munitii in sensul ca SRI, care nu este autoritate competenta pe autorizarea operatorilor economici pentru efectuarea de operatiuni cu arme si munitii, crede ca un operator economic are dreptul de a desfasura aceste operatiuni. Desii ambii oficiali stiau ca o decizie a Curtii de Apel Bucuresti aratase ca respectivul operator economic nu are dreptul legal de a derula operatiuni cu arme si munitii. Aceasta arata ca SRI incearca sa se substituie, in permanenta, altor institutii si autoritati competente ale Romaniei si sa desconsidere hotararile instantelor.

Fata de aceasta situatie, subscrisa a formulat contestatie, iar Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis cererea mea si a dispus SPP sa excluda acest operator economic favorizat de SRI din respectiva procedura de achizitie.

In anul 2016, SRI era intr-un deficit major de cartuse din cauza atribuirii contractelor catre companii care nu erau specializate si nici autorizate in furnizarea de munitii, motiv pentru care a lansat catre fabricanti de munitii din strainatate pe care societatea noastra ii reprezinta in Romania, un apel 'of most pressing matter' pentru a incheia contracte direct cu acestia, tocmai pentru a ocoli de la aceste contracte pe subscrisa, adica pe singurul operator economic ce le-a servit prompt necesitatile de inzestrare pana la momentul in care conducerea SRI a decis sa se angreneze in manevre financiare oculte cu aceste fonduri.

In prezent, SRI perpetueaza aceleasi metode de implicare nelegala pe piata, in sensul acordarii unor contracte de valori semnificative unor firme apropiate conducerii SRI, prin organizarea unor achizitii netransparente si necompetitive. Detinem probe care arata ca in acest moment SRI, prin structura logistica denumita UM 0461 Bucuresti, are in derulare o procedura de achizitii de munitii la care a invitat in mod nejustificat numai firmele simpatice conducerii acestei unitati si adjunctului pentru logistica al directorului SRI, existand suspiciuni evidente de primire de foloase necuvenite.

Adjunctul pentru logistica al directorului SRI este singurul 'veteran' ramas in functie din garnitura Coldea si este foarte bine pregatit pentru fraudarea banului public prin aceste metode de tip securist. Pe de alta parte, nici domnul Eduard Hellvig nu este strain de aceste situatii, le accepta in continuare si le protejeaza, desi a fost in permanenta sesizat de catre mine.

Dincolo de cadourile din bani publici pe care persoanele nominalizate le fac unor companii inexistente pe piata munitiilor, doar pentru a-si creste niste 'pui' de la care sa obtina anumite foloase, aspectul pe care acestia il desconsidera este tocmai afectarea sigurantei nationale prin reducerea capacitatii operationale de riposta armata a Brigazii Antiteroriste.

Si aceasta achizitie aflata in derulare, pentru care SRI a divulgat informatii sensibile despre necesarul de munitii unor firme straine, reprezinta un cadou de circa 2 milioane de euro facut firmelor 'de casa' prin incalcarea legislatiei achizitiilor publice”.