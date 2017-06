INCREDIBIL! Florin Prunea a fost demis de la Politehnica si va primi o despagubire de 20.000 de euro

Florin Prunea

a renuntat lacu o luna înainte de expirarea contractului fostului presedinte. Moldovenii au preferat sa achite 20.000 de euro în plus, în loc sa astepte data de 23 iulie, în care Prunea îsi încheia întelegerea cu Iasul.Pe lânga cei 20.000 de euro, iesenii s-au obligat sa-i mai plateasca lui Prunea inca 53.000 de euro, drept restante din perioada contractuala.Florin Prunea este recunoscut drept un veritabil campion al contractelor. A câstigat în instanta aproximativ 500.000 de euro, contravaloarea salariilor, a restantelor, diurnelor, bonurilor de masa etc pentru perioada în care FRF l-a dat afara.Fostul international român a fost pus pe liber pentru ca noulal clubului,, si noul antrenor, Flavius Stoican, sa-si poata desfasura activitatea.Pe 7 iunie, societateasi CSM Poli Iasi au semnat unîn urma caruia partenerul rus va asigura transferul unurvalorosi si va achita datoriile curente, iar oficialitatile iesene vor începe sa achite datoriile de aproximativ zece milioane de lei pe care le-a adunat clubul.Daca ambele parti vor fi multumite de colaborare, în viitor Fotbal Hebdo va prelua pachetul majoritar al clubului.Cel care a condus clubul în ultimii cinci ani si jumatate spune ca a aflat din presa de faptul ca nu mai este preseditele executiv al Iasului si asteapta documentele la domiciliul sau pentru a le analiza împreuna cu avocatul.”Înca nu am primit nicio înstiintare oficiala de la club privind rezilierea contractului. Astept documentele acasa pentru a le analiza cu avocatii mei, abia apoi voi putea sti mai multe. Daca nu voi primi banii stipulati în contract, restantele si clauza de reziliere, probabil va urma un litigiu. Dar atâta timp cât contractul a fost reziliat unilateral de catre club, banuiesc ca nu vor fi probleme. Îmi pare rau ca ma despart de Iasi în acest fel, dar nu a depins de mine. Totul a fost premeditat. Si titlul daca l-as fi luat, tot nu mi s-ar fi prelungit contractul”, a declarat Florin Prunea.