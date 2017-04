INCREDIBIL! Gigi Becali da in JUDECATA o manastire: "A incercat sa o DARAME "

Gigi Becali

Gigi Becali a pozat, de fiecare data, in crestinul perfect, insa atunci cand in joc sunt propriile afaceri, latifundiarul nu mai tine cont de nimic. Patronul Stelei a chemat in judecata Manastirea Christiana, pe care a incercat sa o puna la pamant in octombrie 2008. Miza este o parte din terenul pe care este construita. Omul de afaceri solicita o rectificare de carte funciara, in speranta ca va obtine o bucata din suprafata pe care este ridicat lacasul de cult.

Becali detine o hartie prin care sustine ca detine un titlu de proprietate asupra terenului inca din 1999, desi Guvernul a atribuit manastirii dreptul de folosinta asupra suprafetei in 1997.

“Noi nu vrem sa ne amestecam in povestea asta. Ne rugam la Dumnezeu sa-l lumineze pe domnul Becali si sa ne lase in pace. Dansul are deja destule terenuri. Sa fie mai bine de o luna de cand am depus plangere la Politie pentru ca au incercat sa vina cu buldozerele. De atunci, toate maicutele se roaga si mai intens. Doar asta putem sa facem. Are si dansul niste hartii, dar Dumnezeu stie. Noi ridicam acolo biserica mare. Avem certificat de urbanism de mult timp pentru biserica, dar a fost mai greu. La primavara sper sa reusim sa demaram constructia. Domnul Becali nu ne-a ajutat in nici un fel. Poate a dat pentru alte biserici, asa cum se spune, dar la noi, nu. In rest, cu Arhiepiscopia au discutat”, spunea una dintre maicutele de la Manastirea Christiana in noiembrie 2008, potrivit cancan.ro.

Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Sectorului 2, pe 4 aprilie 2017. Nu s-a stabilit, insa, primul termen la care partile trebuie sa se prezinte in fata instantei.